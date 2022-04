Ricardo Montaner contesta ante pedido de dejar la ‘alharaca’ por su nieta Índigo

Hace unas semanas nació Índigo, la primogénita de Evaluna y el colombiano Camilo. Desde entonces, en redes sociales y en los medios de comunicación no se ha dejado de hablar sobre la pequeña, de la cual, se conoció su sexo hasta el día del nacimiento.

Cuando los artistas anunciaron públicamente que se convertirían en padres y que el bebé se llamaría Índigo, inmediatamente adquirió un millonario grupo de fanáticos que han estado pendientes de cada detalle de la niña.

Una de las personas que más ha expresado su felicidad por la llegada de Índigo ha sido su abuelo Ricardo Montaner, padre de Evaluna. Desde que supo que sería nuevamente abuelo, su vida ha girado en torno a la nueva integrante de la familia. Tanto, que en los días previos a que Evaluna diera a luz, todos hicieron una pausa en sus vidas laborales para dedicarse a darle la bienvenida a la menor del clan Montaner.

Aunque muchos seguidores han afirmado que Ricardo Montaner “es muy tierno” cuando habla de su nieta Índigo y que se le nota lo orgulloso que está de Evaluna, hay otros internautas que lo han llenado de malos comentarios y críticas por el alboroto que se ha armado alrededor de la bebé.

Así respondió Ricardo Montaner a quienes lo critican por Índigo

Un usuario en Twitter le dejó el siguiente mensaje a Ricardo Montaner: “Alharaca con esa niña Índigo. Ni que la hubiese parido la Virgen María. Es un nieto normal como cualquiera. No entiendo tanto. No es el niño Jesús, ok”. A los pocos minutos, Ricardo Montaner le respondió de manera directa y concisa. “Tenéis razón, amigo guaro y bolsa”. En el contexto venezolano, esa respuesta del intérprete de Me va a extrañar es fácilmente comprensible, sin embargo, hay muchos no entienden el significado.

“Guaro” se les conoce a las personas del este, sur y sureste del estado de Lara en Venezuela y “bolsa”, es una forma coloquial para hacer referencia a las situaciones que parecen tontas. Luego de eso, el usuario no volvió a escribirle nada más.

