¿Se filtra la primera imagen del rostro de Índigo, hija de Evaluna y Camilo?

Índigo, la primogénita de Camilo y Evaluna nació hace unas semanas. Según la información que se conoce hasta el momento, la hija de Ricardo Montaner dio a luz bajo el agua, en su casa, y con el apoyo de su madre Marlene Rodríguez y el de una partera.

Fue el pasado 9 de abril que Camilo realizó un post en su cuenta de Instagram donde tiene 26,9 millones de seguidores, confirmando la llegada de su primogénita con unas tiernas imágenes. Hasta el momento, las únicas fotos oficiales que los integrantes de la familia Montaner han publicado son unas donde se le observa los pequeños pies de la niña, pues como es tradición en algunos famosos, prefieren conservar la privacidad de sus hijos y hasta que no tengan más meses, no los presentan públicamente.

Tanta es la expectativa por conocer a Índigo que en redes sociales comenzó a circular una foto, supuestamente del rostro de la hija de Evaluna y Camilo.

¿Se conoció el rostro de Índigo?

Hace unos días, Marlene Rodríguez, madre de Evaluna, publicó una foto de Índigo debutando como modelo de ropa infantil. Aunque en la imagen solo se le observa un piecito, despertó la ternura entre los internautas.

No obstante, en los últimos días comenzó a circular una foto de una parte del rostro de una bebé que habría reposteado la esposa de Ricardo Montaner en su cuenta de Instagram para hacer promoción de la marca de ropa que lanzó tras el nacimiento de su nieta. Aunque no se le ve la cara completa, muchos internautas comenzaron a asociarla con Índigo, aunque otros afirman que no es ella, pues se ve muy grande para tener pocos días de nacida. “Dios te bendiga”, “Parece de unos seis meses”, “lo poco que se la ve de cara no es de un bebé de días”, “es una bebé más grande, no es Índigo”.

En efecto, podría tratarse del rostro de otra bebé, pues por ahora, ni Camilo, ni Evaluna han presentado a la niña públicamente.