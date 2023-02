Rihanna en el Super Bowl: así fue el regreso de la cantante a los escenarios

Rihanna inició su presentación en el medio tiempo del Super Bowl con su canción Bitch Better Have My Money a las 8:30 P.M., hora de Colombia. Más de cincuenta bailarines, vestidos de blanco, la acompañaron en su presentación, que duró casi doce minutos. Miles de espectadores corearon exitosos temas como We Found Love, Work, Umbrella y Diamonds.

La presentación de la cantante nacida en Barbados hace 34 años, marcó su regreso a la música, después de no pisar un escenario desde hace siete años. En redes sociales, sus seguidores, además de comentar sobre su nuevo aspecto físico y su presentación, también lo hicieron sobre un posible segundo embarazo, pues en su aparición la artista lució un abultado vientre.