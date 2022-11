¿Sara Corrales y Gabriel Soto están saliendo? La actriz respondió a rumores

Desde hace varios meses, se viene rumorando que el actor mexicano Gabriel Soto y su pareja Irina Baeva vienen enfrentando una crisis en su relación. Según lo que han mencionado los internautas, todo parece indicar que podría tratarse de una infidelidad por parte del actor, supuestamente, con la actriz colombiana Sara Corrales, quien lleva varios años radicada en México.

Los rumores surgieron después de que se hiciera viral un video en el que, aparentemente, se ven muy cerca. Inmediatamente, se desató toda una polémica en redes sociales pues los fanáticos comenzaron a especular que Gabriel e Irina habrían suspendido sus planes de boda, debido a eso, pese a que los implicados desmintieron esa información, afirmando que siguen muy enamorados.

¿Qué dijo Sara Corrales sobre rumores de romance con Gabriel Soto?

Hasta hace unos días, Corrales no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, el programa De primera mano se la encontró y no quiso perder la oportunidad para cuestionarla directamente sobre su supuesto romance con el mexicano, exesposo de Geraldine Bazán. “Nos atacamos de la risa (...) en especial por el titular super amarillista y fue en medio de la grabación, yo estoy caracterizadísima de Úrsula, vestida de Úrsula, él de Memo. Fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro, empezó a llover entonces todos nos metimos al salón y yo que soy buena colombiana y pongo a bailar a todo el mundo, conecté mi celular a la bocina que había ahí y dije: bueno ya, a bailar todos”, dijo, refiriéndose al video por el cual se desataron los rumores. También agregó: “y dos meses después sale ‘Se filtra video clandestino de Sara bailando con Soto’ y éramos así como de ‘¿Es enserio?’ Así que no, pues esa mujer en discordia misteriosa no soy yo”, aclaró.

De igual manera, en el programa Hoy, dijo: “ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”.

Corrales confirmó que, por ahora, continúa soltera y que prefiere no prestarle atención a ese tipo de chismes. “Me río, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”.

¿Qué pasó con el compromiso de Sara Corrales?

Hace unos meses, la actriz se mostraba muy enamorada de Rafael Gutiérrez, con quien se había comprometido. Sin embargo, a las pocas semanas, se conoció que habían terminado, dejando sorprendido a más de uno.

En sus redes sociales, la artista explicó por qué no llegaron al altar: “por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes, estábamos en momentos de la vida muy diferentes con motores de la vida muy diferentes. Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y pues por ahí no era”.