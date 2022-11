Alina Lozano se cansó de las propuestas indecentes que recibe: “abusivos”

Alina Lozano es recordada por sus múltiples papeles en la televisión colombiana, entre ellos, los que realizó en Pedro, el escamoso, Aquí no hay quien viva, El último matrimonio feliz, Las detectivas y el Víctor y Chica vampiro.

Aunque es una de las actrices más destacadas del medio, durante los últimos meses ha estado enfocada en generar contenido para sus redes sociales, donde ha logrado conseguir un gran número de seguidores. Dentro de los temas que trata en sus videos, se encuentran algunas actividades de la cotidianidad y en su mayoría, situaciones de pareja con el también actor Jim Velásquez, con quien se dice, estaría sosteniendo un romance, aunque ella es 33 años menor que él.

¿Qué les respondió Alina Lozano a sus acosadores?

Alina Lozano se ha destacado, entre otras cosas, por su naturalidad, desparpajo y gran energía, tal como se muestra en sus redes sociales. Sin embargo, ha recibido algunos mensajes que no han sido de su agrado. A través de su cuenta de Facebook, la actriz decidió denunciar que está siendo víctima de acoso por parte de un hombre que constantemente le deja comentarios ofreciéndole dinero por estar con ella.

“Es la segunda vez que recibo de parte de un hombre propuestas indecorosas, porque la forma como estos hombres me miran a mí me parece patética y muy triste. Me han ofrecido plata para salir con esas personas: o sea cuánto cobra usted. A mí lo que me da es la sensación de impresión de que existan hombres por ahí como depredadores y abusivos con las mujeres”.

Evidentemente molesta, la actriz envió un contundente mensaje, por medio de un extenso video, que ya cuenta con más de 13 mil reproducciones. “Qué tristeza, me encantaría que la persona que te trajo a este mundo, tu mamá pudiera ver en qué te convertiste, en un ser humano que necesita ofrecerle a una mujer plata. Qué baja autoestima y qué profundo vacío siento yo por este tipo de hombres que se sienten incapaces de conquistar a una mujer, de respetarla, de reducirla a un objeto que se puede comprar”.

Según relató, se trata de dos personas diferentes. La primera, según contó, quería que le realizara un baile y que ella le cobrara por eso, mientras que la segunda persona fue más directa. “Para mí eso es acoso. Yo sí me siento muy vulnerable frente a unos hombres con relación a ser artista. No creo dar mensajes equivocados a este tipo de hombres como para recibir esas propuestas y estas cosas de mal gusto”, dijo tajantemente.

