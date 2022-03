“Se me estaba yendo el sueño de las manos”: Camilo Sesto, ganador de Yo me llamo

Después de una emotiva noche y una excelente interpretación de la canción Melina, el imitador del cantante español Camilo Sesto se coronó como el ganador de esta temporada de Yo me llamo. En diálogo con Vea, los dos finalistas aprovecharon para agradecer por esta experiencia.

Maluma: “agradecimiento total, agradecimiento hasta el cielo por ese amor, por ese apoyo que nos dieron, esos mensajes de motivación, eso te llena el alma y eso es una bendición, una dicha que solamente pasa cuando haces las cosas con amor, con cariño, cuando te conectas con Dios y cuando dejas todo en manos de Él, que solamente fluya en el escenario el talento”.

Camilo Sesto: “GRACIAS, con todas las letras mayúsculas para tratar de mencionar lo lindo que ha sido todo esto y lo grande. Es muy bello, los jurados fueron los herreros que forjaron los pilares de nuestros sueños y ahora se siente en bases muy sólidas, llenas de alegría, de inspiración. Atrévanse a la aventura de soñar, porque cuando te atreves, pasan cosas como esta”.

Después de pasar varios meses en la escuela de Yo me llamo, donde logró crecer de manera exponencial imitando a su artista favorito, Alejandro León, el imitador de Camilo Sesto, recordó el día de su audición, cuando los jurados por poco lo dejan por fuera de la competencia.

“Yo veo ese video y se me ponen los ojitos encharcados porque hay muchas emociones allí guardadas. En ese momento se me estaba yendo de las manos el sueño que tanto había preparado. No sé qué pasó conmigo, los miedos, los nervios, mi garganta se cierra en el teatro y la voz no surge como yo quiero que surja y ellos prácticamente me iban a dejar; porque también soy consciente que no hice las cosas bien en ese momento, pero también soy consciente que venía perfeccionando cada detalle, cada gesto, cada connotación en la voz. Yo sabía que yo no podía ser el malo y que yo no me podía ir así de fácil. Estaba muy temeroso, y aproveché ese miedo para demostrarles, con el corazón en la mano, que yo sí podía dar todo de mí. Eso fue lo que logró que yo me quedara, yo los subí a ellos al bus de mis sueños, a esa aclamada fe y a esa esperanza de que yo iba a entregarles todo de mí y creo que no los defraudé a ellos, a Colombia, ni a mí mismo”, afirmó el ganador de esta temporada de Yo me llamo.

