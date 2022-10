“Se nos rompió el amor”: Carolina Sabino contó por qué ya no es amiga de Marbelle

Actualmente, el nombre de Marbelle es tendencia por su regreso a la televisión, esta vez al canal Caracol en el reality show musical La Descarga, que se estrenará el próximo miércoles, en reemplazo de La Voz Senior.

La intérprete de Adicta al dolor conformará el grupo de mentores del programa junto Gusi, Maía y Santiago Cruz. Por esa razón, los fanáticos se han interesado por conocer más detalles de las vidas de cada uno de ellos.

¿Por qué Marbelle y Carolina Sabino terminaron su amistad?

Uno de los temas más comentados en los últimos días, ha sido la relación de Marbelle y Carolina Sabino. Como es bien conocido, las artistas sostenían una sólida amistad desde hace varios años, incluso, estuvieron juntas en el proyecto musical Planchando el despecho. Sin embargo, para sorpresa de muchos de sus seguidores, ya no se hablan, incluso, todo parece indicar que no quedaron en los mejores términos.

En una reciente entrevista con Diva Rebeca, personificado por el periodista Ómar Vásquez, Carolina Sabino rompió el silencio y reveló algunos detalles del por qué ya no se habla con Marbelle. “Hay relaciones que se acaban como todo en la vida. Son cosas muy personales. Cosas que no se comentan, así como yo no hablo de ella, espero que ella tampoco hable de mí. Se nos rompió el amor de tanto usarlo”, dijo.

De igual manera, el periodista le preguntó sobre el musical Planchando el despecho y sobre algunos comentarios que surgieron de la puesta en escena hasta que, finalmente, el grupo se disolvió. “Eso tampoco existe para mí ya. Uno no tiene que estar donde no quiere. Los amigos son para siempre, los que son de verdad, la lealtad en la amistad es una cosa irrompible, puede soportar todos los daños y todos los daños. Y eso se va demostrando con el paso de los años”, resaltó, sin referirse específicamente a su colega. “La gente da de lo que tiene y eso tampoco es juzgable. Hay gente que emite un juicio sin preguntar, hay gente súper ligera con cosas que para uno son supremamente profundas. Yo no me voy a poner a polemizar con eso”, puntualizó.

Para finalizar la entrevista, Sabino aprovechó para enviar unas contundentes palabras. “Odio la gente que se sube en olas para ganar más fama, odio la gente que se inventa escándalos para generar más contenido o más adeptos o más ‘haters’ que eso también les suma. A mí me fascina la comunidad que se une a mí por lo que hago. Somos más las mujeres las que nos gusta andar claras y sin filtro en la vida”.

La cantante no reveló cuáles fueron los motivos principales por los que se rompió la relación con Marbelle. De acuerdo con lo que dijo, prefiere no polemizar con ese tema y que todo quede ahí.

