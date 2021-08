Shakira celebra 20 años del éxito que la catapultó a la fama mundial.

Shakira se convirtió en la cantante latina más admirada de todos los tiempos, y en parte, eso se debe a ‘Whenever Wherever’, el sencillo que este fin de semana cumple 20 años de haber sido lanzado y que, tras su publicación, se convirtió en un éxito mundial. Antes de esta canción, que hace parte del tercer álbum de estudio del artista titulado ‘Laundry Service’, la barranquillera llevaba más de una década abriéndose camino como artista, y aunque ya contaba con un importante reconocimiento a nivel latinoamericano, fue hasta el lanzamiento de este tema que su fama se catapultó a nivel global, logrando posicionar la canción en los listados de todo el mundo como una de las más escuchadas del año 2001. A partir de allí, la carrera de la artista colombiana no ha parado de dar éxitos globales, batir récords y figurar en los más importantes escenarios del mundo.

Con esta publicación en sus redes sociales Shakira rinde homenaje a uno de los temas más importantes de su carrera musical: “¡Feliz cumpleaños número 20 a Whenever, Wherever, uno de mis primeros lanzamientos en inglés! Nunca olvidaré cuántas puertas me abrió esta canción a nuevas audiencias en los Estados Unidos y el extranjero ¡Y los latinos no hemos parado desde entonces!”, fueron las palabras de la barranquillera. Disfruta el video completo de Whenever, Wherever, que fue dirigido por el galardonado Francis Lawrence, y que para ese entonces costo millones de dólares al realizarse con los mejores efectos especiales de la época en ‘pantalla verde’ o Chroma:

Shakira - Whenever, Wherever (Video)

Te puede interesar: ¿Por qué la hermana de James Rodríguez no muestra su embarazo?