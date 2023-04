Shakira le puso inesperada condición a Piqué para visitar a sus hijos en Miami

Aunque ya se separaron hace casi un año, Shakira y Piqué siguen siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. Después de varios meses, la barranquillera se fue de Barcelona, tal como lo había dicho cuando hizo pública su separación.

“Es un guache”, Piqué desató una ola de críticas luego de que se viralizara unas imágenes de la vez que tuvo una mala actitud con una mujer, mientras estaba con Shakira y su hijo Milan. Foto: Instagram - Instagram

De acuerdo con lo que se conocía, la intérprete de Monotonía no seguiría en España pues ya no tenía nada que la vinculara a ese país, pues, de hecho, ella vivió allá con Piqué para apoyarlo en su carrera deportiva y, por supuesto, por sus hijos.

Todo parece indicar que la artista barranquillera ya pasó la página para iniciar de ceros en otro país junto a sus dos hijos Milan y Sasha. Aunque el viaje estaba programado para hace unos meses, todo cambió debido a los problemas de salud que enfrentó su padre William Mebarak.

¿Qué condición le puso Shakira a Piqué para visitar a sus hijos?

La salida de Shakira de Europa ha generado miles de reacciones en redes sociales. Muchos internautas se han estado preguntando cómo hará Piqué para visitar a los niños.

Al parecer, el exfutbolista viajará en los próximos días a Estados Unidos para pasar un lapso de 10 días con los niños, como le correspondería. Algunos portales internacionales han asegurado que la colombiana le puso una fuerte e inesperada condición a su expareja para que pueda ver a sus hijos. De acuerdo con lo que mencionan, la cantante evitará que Milan y Sasha la pasen mal, por lo que no permitirán que Gerard vaya con su novia Clara Chía. “Shakira ya ha tomado cartas en el asunto para que Clara Chía no vuelva a encontrarse con sus hijos. Por lo menos en Estados Unidos”, afirmó el diario El Nacional de Cataluña.

Además, se dice que el jugador no podrá salir de Miami con los niños. “Como ya se explicó hace unos meses, el exfutbolista pasará un total de 10 días con ellos, pero no podrá salir de Miami, y lo más importante, deberá venir sin Clara Chía. Algo que no iba a hacer, ya que como cuenta el paparazzi Jordi Martín, a Milan y Sasha no les hace especial ilusión pasar tiempo con la catalana. La artista no quiere que sus hijos lo pasen mal”, asegura el medio.

Ok Diario, otro portal internacional, también asegura: “el empresario no puede hacer el viaje con Clara Chía porque la joven no es bienvenida. Shakira ha dado órdenes muy concretas para que no comparta ocio con sus hijos”.

De igual manera, Lorena Vásquez, periodista de Mamarazzis, afirmó que, hasta el momento, Piqué no ha presentado a Clara como su pareja ante sus dos hijos. “A Clara la tiene bastante alejada de sus hijos. Ella conoce a los niños en el entorno laboral, pero nunca ha sido presentada como pareja de su padre. De momento ni ha convivido con los niños los fines de semana ni ha vivido con ellos momentos de ocio”,