¿Shakira se fue de Barcelona porque el papá de Piqué la echó de la casa?

El pasado domingo 2 de abril, las redes sociales y los medios de comunicación nacionales e internacionales, se sacudieron con la mudanza de Shakira de Barcelona a Miami. Aunque se tenía claro que eso iba a pasar en algún momento luego de su separación de Piqué, la noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo pues que, al parecer, su salida se habría dado porque su exsuegro Joan Piqué la “echó” de la casa.

¿Por qué Shakira se fue de Barcelona para su casa en Miami?

La mudanza de Shakira para Miami estaba retrasada, entre otras cosas, por el delicado estado de salud de su padre William Mebarak. Eso hizo que los planes de la barranquillera cambiaran completamente luego de su polémica separación con el exfutbolista del Barcelona.

La repentina mudanza podría tener una explicación y envolvería a Joan Piqué, su exsuegro. Según reportaron los medios españoles Europa Press y Socialité, la intérprete de Music Sessions #53 tomó un vuelo privado junto a sus dos hijos Milan y Sasha, con destino a su nuevo país de residencia.

De acuerdo con las periodistas Laura Fa y Lorena Velásquez, de El Periódico, de Catalunya, “la cantante colombiana recibió un correo firmado por el padre de Gerard, Joan Piqué, en el que se la instaba a abandonar la casa en la que residía hasta hoy (domingo 2 de abril) con sus hijos en Esplugues antes del 30 de abril”.

Las comunicadores aseguraron que esa información había sido confirmada por “fuentes conocedoras de la situación” y que, supuestamente “este correo lo recibió Shakira de vuelta de un viaje a Nueva York donde actuó en un famoso ‘late night’ junto a Bizarrap. En la misiva se indicaba que la fecha límite para dejar tanto el inmueble que fue domicilio conyugal, en Esplugues de Llobregat, como el que ocupan en la actualidad los padres de la cantante, es el 30 de abril de 2023″. Lo más probable es que, si la barranquillera hubiera desacatado eso, habría tenido que pagar una millonaria indemnización.

Foto: Redes sociales Instagram Shakira

¿Por qué el padre de Piqué “echó” de la casa a Shakira?

Muchos internautas se han estado preguntando por qué su exsuegro la sacó de la casa en la que vivió con Piqué durante tantos años, si, supuestamente, era de ella. El mismo medio español aseguró: “esa era la única propiedad que tenía la pareja y estaba a nombre de la sociedad BCN TWO&TWO SL cuyo administrador era su exsuegro”.

En septiembre del año pasado la propiedad habría pasado a manos de la mencionada empresa, luego de la polémica por la separación.

Shakira se despidió de Barcelona

A través de sus redes sociales, la artista barranquillera publicó un emotivo mensaje para despedirse del país y la ciudad donde vivió por tantos años. “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. ¡Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”.