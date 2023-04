Foto: Shakira se fue de Barcelona rumbo a Miami, junto a sus hijos Milan y Sasha

Desde que se conoció que Shakira y Piqué se separaron, se hablaba de la salida de la barranquillera de España. Su intención era iniciar una nueva vida junto a sus dos hijos Milan y Sasha, lejos del exfutbolista del Barcelona, pero, por diferentes motivos, no había sido posible.

Al exfutbolista Gerard Piqué lo captaron entrando a la casa de su ex y madre de sus hijos, Shakira, de una manera inusual. Foto: Instagram

Los quebrantos de salud de su padre William Mebarak hicieron que la barranquillera reconsiderara su viaje a Estados Unidos; de igual manera, el proceso de la custodia de sus hijos también le retrasó su mudanza.

Shakira viajó a Miami

En las últimas horas, se viralizaron unas imágenes de Shakira junto a sus dos hijos Milan y Sasha, abandonando Barcelona.

De igual manera, la intérprete de Music Sessions #53, posteó una foto en sus historias de Instagram con un melancólico mensaje. “Pero las cosas no son como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Piqué habló de Shakira

Un video se hizo viral en las últimas horas, dónde Piqué se refiere a toda la polémica que ha generado su separación de Shakira. En una transmisión del portal Marca, reveló: “no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.