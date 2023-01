Shakira y Bizarrap | Así suena la nueva canción: “perdón que te sal - pique”

Después de varios días de espera, millones de fanáticos alrededor del mundo por fin pudieron escuchar la nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap. Un tema que estaría dirigido a Piqué, expareja de la colombiana.

La colombiana Shakira habría dejado claro, en su acuerdo de separación con Piqué, que sus hijos Milan y Sasha no vivirían en la misma ciudad que él. Foto: Instagram

Después de haberse hecho oficial la separación de Shakira y Piqué, la colombiana, quien había guardado silencio por un tiempo, decidió conceder una entrevista donde reveló detalles de su ruptura con el exfutbolista del Barcelona F.C. De igual manera, comenzó a lanzarle indirectas al padre de su hijo con sus más recientes lanzamientos, entre ellos, Te felicito, Monotonía y ahora con Music Sessions #53, su nueva canción con Bizarrap.

Así es la letra de Music Sessions #53, la nueva canción de Shakira, ¿para Piqué?

A continuación, la letra completa de la canción, en la que Shakira, al parecer, le lanza fuertes indirectas a Piqué.

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba

diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú

A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques,

entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú

Pa’ tipos como tú A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

(Oohhh, Oohhh)

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso.

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni que es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Los comentarios no se han hecho esperar, pues para muchos, Shakira fue completamente directa con Piqué, en esa canción. “Resentimiento en su máxima expresión”, “vuela alto Piqué”, “hasta a mí me dolió”, “Shakira 1 Piqué 0″, “buenísima”, “las mujeres ya no lloran”, “levántenlo del piso”, “la sacaste del estadio”, “CLARAmente ella no te llega ni por los talones. Y es mejor que ni te salpique”.

En tan solo 22 minutos de haber sido publicada la canción, alcanzó más de más de 2.2 millones de vistas en Youtube.