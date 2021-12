‘Spiderman: No Way Home’ arrasa en taquillas de cine de Colombia y el mundo.

Esta semana se realizó la alfombra roja de Spiderman: No Way Home en la ciudad de Los Ángeles. Anoche fue su estreno a nivel mundial. Foto: cortesía sony pictures marvel

A menos de 24 horas de su estreno oficial en salas de cine de Colombia y el mundo, ‘Spiderman: No Way Home’, o ‘Spiderman: Sin Camino a Casa’, ya se convierte en la cinta con mejores cifras en tiempos de pandemia. Tras su estreno la noche de este jueves 16 de diciembre y haber tenido un par de pre-estrenos, la película del super héroe adolescente ya suma 456,689 admisiones, récord en Colombia desde la reapertura de salas. Además, figura como el día de operaciones post-pandémico más alto (230% por encima de Encanto), el día de operaciones más alto para los lanzamientos de diciembre de todos los tiempos (62% por encima de Aquaman), el cuarto día de operaciones más alto en todos los estudios en todos los tiempos (detrás de Avengers: Endgame, The Fate of the Furious y Fast 7). El día de operaciones de Sony Pictures más alto de todos los tiempos (104% por encima de Spiderman: Far from Home) y el segundo día de operaciones de Marvel más alto de todos los tiempos (detrás de Avengers: End Game). De esta manera, la tercera película de Spiderman protagonizada por Tom Holland se perfila a convertirse en un hito no solo dentro de las historias de super héroes, también dentro de la industria del cine a nivel mundial tras la reactivación de la cartelera.

Spider-Man No Way Home | Tráiler Español Latino

Por otro lado, en Estados Unidos ‘Spiderman: NoWayHome’ logró $50 millones de dólares en las previas de ayer jueves, convirtiéndose en la tercera mejor previa de la historia y la segunda mejor del UCM. Ha superado los $39 millones de Infinity War, los $43,5 millones de la última entrega de Harry Potter y los $45 millones de The Last Jedi, quedándose solo por detrás de los $60 millones de End Game y los $57 millones de The Force Awakens. Además, obtuvo un 95% de comentarios positivos por parte del público y se espera que supere los $100 millones hoy viernes, siendo así la primera película en lograr estos importantes números en tiempos de pandemia.

