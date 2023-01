Stefany Zabaleta ‘La Descarga’: Maía rompió en llanto por su presentación

El capítulo de anoche de La Descarga, el templo de la música tocó las fibras no solo de los cuatro mentores, sino también de todos los participantes que están en el ‘Campamento musical’, del público y de los televidentes.

Te puede interesar: Video: Carmen Villalobos reaccionó a palabras de su novio Frederik Oldenburg en tv

La ‘Selección Amarilla’, de Santiago Cruz, tuvo que enfrentarse no solo para ganar un cupo más dentro de la competencia, sino también porque se estaba jugando el puesto para cantar con su mentor en el próximo reto. Los elegidos fueron Junior Bolívar, Cristian Better, Thalia D’ Gola, El indio Harin y Stefany Zabaleta.

Así fue la asombrosa presentación de Stefany Zabaleta en ‘La Descarga’

La concursante fue la última en subir al escenario. El tema que interpretó fue Rise Up, de Andra Day, y a medida que iba pasando la canción, su potente voz fue tomando protagonismo. Stefany logró lo que muchos, hasta ahora, no han hecho dentro del reality: alcanzar las notas más altas en el momento más emotivo de la interpretación.

Más noticias de 'La Descarga' ‘La Descarga’: María Nelfi, del equipo de Maía, se quiere ir de la competencia Un hecho rebosó la copa. “Me cansé, no quiero nada”, dijo entre lágrimas, la ganadora de la primera temporada de La Voz Senior. ¿Qué le pasó? Leer aquí: ‘La Descarga’: María Nelfi, del equipo de Maía, se quiere ir de la competencia ‘La Descarga’: Franko provocó la ira de los mentores por desplante a Gusi Enfurecida, Maía calificó lo sucedido como “una falta de profesionalismo”. Esto pasó con el participante del equipo de Gusi, quien no pudo evitar llorar al sentirse juzgado por sus compañeros. Leer aquí: ‘La Descarga’: Franko provocó la ira de los mentores por desplante a Gusi

Su presentación causó tanta emoción que dejó sin palabras a los presentes, mientras Maía y Santiago Cruz no pudieron evitar llorar. No solo los mentores, sino sus compañeros y el público se levantaron y la ovacionaron.

Mientras tanto, en el ‘Campamento Musical’, José Miel se vio bastante conmovido, pues la concursante lució con orgullo un vestido que él le regaló y que tenía un significado muy especial.

Mentores de ‘La Descarga’ lloran por presentación de Stefany Zabaleta

El primero en hablar fue Gusi, quien tampoco podía salir del asombro: “no habíamos escuchado a alguien cantar así en ‘La Descarga’. Tienes un superpoder para darle la vuelta al corazón. Esto es algo que yo no esperaba, has logrado el asombro de todos, ponernos de pie a todos, has hecho con tu voz, maravillas. Esto no se ve todos los días”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Stefany tampoco pudo ocultar su emoción: “esta presentación se la dedico a mi papá, que es el claro ejemplo de ‘Rise up’, y quiero agradecerle a un gran amigo, porque fue el que me dio este vestido… Fue el primer vestido que le dio su papá, no el de sangre, sino el que lo sacó adelante, y que me haya dado una parte de su historia significa mucho”.

“Esa canción es de constancia, pero tú encarnas la constancia, la perseverancia, gracias por esto que acabas de hacer”, terminó diciendo su mentor, Santiago Cruz.

Maía se quedó sin palabras. Su asombro fue tal, que no pudo decirle nada, pero sus lágrimas fueron el reflejo de las emociones que logró despertar en ella.