“Tengo un sabor agridulce”: Liz abandona el ‘Desafío The Box’ por esta razón

Varios deportistas llegaron este año a El Desafío The Box con la ilusión de ser todos unos ‘súperhumanos’ y demostrarle a todo un país de qué están hechos. Sin embargo, ya van varios de los participantes que han tenido que abandonar la competencia, como en todo reality.

Tal es el caso de Liz Torres, una súperhumana oriunda de pasto y amante al deporte, que soñaba con ser la ganadora de El Desafío The Box en esta edición. Sin embargo, cuando apenas comenzaba la competencia y durante su última prueba, la joven tuvo una fuerte lesión en uno de los dedos de su mano.

En entrevista con Caracol Tv, la exparticipante reveló qué sucedió ese día, en el que se tuvo que despedir del reality. “Tengo un sabor agridulce porque salí por una lesión. Me empecé a sentir muy mal porque para entrar al Desafío me había preparado bastante, dejé todo y empecé a dedicarme solamente a la parte deportiva”, narró.

Enseguida, detalló cómo fue el accidente que tuvo en una de las pruebas. “Un cubo de madera se me cayó en la parte del brazo, del dedo. Quedé lesionada. En el momento yo seguí la competencia aunque me empezó a doler ahí mismo, pero terminé la prueba hasta el final. No aguanté el dolor, no quería llorar. Me revisaron y claro, lesionada, eso fue lo que me sacó automáticamente del juego”.

Inicialmente, el equipo médico del reality le dio una incapacidad de 30 días, y por esa razón, no pudo continuar en El Desafío The Box.

