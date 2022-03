“Terminaba en lugares extraños”, Christian Nodal confesó sin tapujos, sus excesos

Christian Nodal se hizo famoso a sus 18 años y esto lo desbordó. Foto: Getty

El cantante regional mexicano Christian Nodal ha sido foco de atención en las últimas semanas por su ruptura con Belinda, con quien se había comprometido en matrimonio, luego de darle un anillo de tres millones de dólares. La prensa especializada ha indagado sobre los motivos de la ruptura y hasta el momento ni Nodal ni Belinda han hablado del tema.

Lo que sí hizo Christian en una reciente entrevista fue referirse a su vida privada como no lo había hecho. Fue en la publicación Life and Style donde confesó hasta dónde lo llevaron los excesos cuando recién abrazó la fama y la fortuna. El intérprete admitió algunos excesos, derroches y hasta inseguridades.

“Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños”, contó el artista refiriéndose a episodios donde perdía la consciencia (blackout). En aquella época el dinero lo llevó a perder la proporción de las situaciones. “Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas”.

Nodal se asustó

El artista, que se convirtió en ídolo a sus 18 años, tuvo también su momento de reflexión. “La verdad es que todo esto que me pasó, me asustó. Es como pararte en la cima del edificio y sentir mucho vértigo. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esto?”.

En sus declaraciones mencionó que sus compras se volvieron excesivas. “Fue como un materialismo histérico...”Me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente”, confesó.

El ganador de Mejor Artista Regional Mexicano en los pasados Premios Lo Nuestro no se refirió en ningún momento a su historia de amor y ruptura con Belinda.