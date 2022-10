VIDEO: Mike Bahía, pareja de Greeicy Rendón, se hizo drástico cambio de ‘look’

Una de las relaciones más admiradas es la de Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes se convirtieron en padres hace casi 6 meses. Además de compartir su vida, la pareja también trabaja junta en algunos de sus proyectos musicales. Recientemente anunciaron su gira Amantes tour, y muchos de sus fanáticos no ven la hora de volverlos a ver juntos en escenario.

Mike Bahía cambió de ‘look’

Aunque casi siempre es Greeicy la que suele llamar la atención en las redes sociales, esta vez el turno fue para el intérprete de Buscándote, luego que la caleña publicara unas historias de Instagram mostrando el drástico cambio de look al que se sometió el artista.

En el clip, que ya se hizo viral en las diferentes redes sociales, se observa al compositor cocinando, muy concentrado, en su casa. Sus seguidores se dieron cuenta que ahora luce completamente calvo y sin su característica barba. Para muchos, quedó tan diferente que parece otra persona. “No es por nada, pero lo de Mike es la barba”, “por favor él y Yatra nunca se quiten la barba”, “la barba es el maquillaje de los hombres”, “yo lo único que voy a decir es que me encanta la casa”, “se ve raro, no pareciera que fuera Mike”, “no le luce”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes. Por ahora, ninguno de los dos artistas ha salido a hablar en sus redes sobre los comentarios que ha recibido el caleño.

Aunque recibió muchas críticas, el artista también fue defendido por algunos de sus seguidores. “Le tiene que gustar a él y a Greeicy”, “si a Greeicy le gusta qué importa lo que nosotros opinemos”, “si para él está bien su cambio de look, lo demás no importa”, “a mí me gustó”, “me parece que se ve más joven, lo adoro”.

¿Cuántos años tiene Mike Bahía?

El cantante, al igual que Greeicy, nació en Cali, el 27 de junio de 1986. Actualmente tiene 36 años, y se ha destacado por canciones como Buscándote, La falta, Quiéreme, Detente, Serenata, entre otras. Fruto de su amor con Greeicy, nació en abril su primogénito Kai.

‘Amantes Tour’, próxima gira de Greeicy y Mike Bahía

En la imagen familiar con la que anunciaron su gira, también aparece Kai, aunque ninguno de los tres enseña completamente el rostro, sin embargo, el hecho de incluir al pequeño causó la ternura de los internautas y fanáticos, quienes están contando los días de volverlos a escuchar en vivo.

Al parecer, al igual que Camilo y Evaluna, llevarán a Kai para que los acompañe en sus presentaciones por las diferentes ciudades de Colombia y el mundo, después de varios meses de ausencia, sobre todo por parte de Greeicy, quien después de haber dado a luz no ha vuelto a dar un concierto.