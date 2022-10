Greeicy Rendón y Mike Bahía publicaron tierna y curiosa foto familiar junto a Kai

La vida de Greeicy Rendón ha sido de gran interés para millones de fanáticos, no solo por su exitosa carrera artística como actriz y cantante, sino también, por su relación con Mike Bahía y ahora, con el nacimiento de Kai, su primogénito.

Desde que se conoció, a finales del año pasado, que estaba embarazada, sus seguidores no le han perdido la pista a cada uno de los detalles de todo el proceso, incluido por supuesto, el nacimiento del niño en el pasado mes de abril.

Han pasado cinco meses, y los fanáticos continúan a la expectativa por conocer el rostro del bebé. Sin embargo, la pareja ha preferido mantenerlo alejado de las redes sociales, aunque en algunas oportunidades han mostrado algunas partes de su cuerpo, pero su cara no ha sido develada públicamente o al menos no intencionalmente, ya que hace varias semanas la intérprete de Los consejos realizó una transmisión en vivo y por error, dejó ver su carita.

¿Greeicy y Mike Bahía presentaron oficialmente a su hijo Kai?

En las últimas horas, los artistas realizaron una publicación que causó miles de comentarios. En el post, la pareja, muy emocionada, hizo oficial el lanzamiento de su gira Amantes tour. Para ello, salieron en una foto familiar junto a Kai. “Nos vamos de gira. Qué ganas de verlos”, se lee en la descripción de la publicación que ya cuenta con más de 1 millón de likes y miles de comentarios.

En la imagen aparecen los tres posando para la cámara, pero no se les ve completamente sus rostros, ya que lucen una especie de máscaras que les cubre la mitad. “El mejor tour de todos con el nuevo integrante”, “esta gira será increíble”, “divino Kai”, “Kai se llevó toda la atención”, “me muero de amor con Kai”, “qué hermosura”, son algunos de los mensajes que les han dejado sus fanáticos.

¿Por qué Greeicy y Mike Bahía no muestran el rostro de Kai?

La pareja ha recibido muchos comentarios en redes sociales por no mostrar a su bebé, pues algunos usuarios están ‘desesperados’ por conocerlo. En una reciente entrevista con La Red, el intérprete de Detente reveló la verdadera razón por la cual no mostrarán a su hijo. “Que no le muestran la cara, no sé, la mamá y el papá quieren hacerlo bien y la responsabilidad que tenemos de ser papás y ser famosos es una gran carga y una gran responsabilidad, yo quiero tomar buenas decisiones para él”, aseguró.

Así como ellos, hay otros famosos que han tomado la misma decisión, tal es el caso de Camilo y Evaluna con su hija Índigo, y de J Balvin y Valentina Ferrer, con su primogénito Río, quienes, hasta el momento, solo han publicado fotos de sus hijos, pero evitando que se les vea la cara.

Por su parte, otros hicieron lo mismo durante los primeros meses y ya después los presentaron públicamente, por ejemplo, Laura Tobón con su bebé Lucca, y Cristina Hurtado con Mateo.