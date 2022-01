VIDEO: Amparo Grisales rompió en llanto al despedir a ‘Yo me llamo Elvis Presley’

Yo me llamo ha sido el reality musical más visto por los colombianos. En este punto de la competencia, los jurados Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola han tenido que tomar difíciles decisiones para que sus favoritos continúen en el concurso. En el más reciente capítulo despidieron entre lágrimas al imitador de Elvis Presley.

Como la competencia está cada vez más reñida, 4 participantes se enfrentaron el pasado viernes, pero uno de ellos tuvo que abandonar el concurso. Carlos Gardel, Bruno Mars, Andy Montañez y Elvis Presley brillaron en el escenario y recibieron elogios de los miembros del jurado, pero, lamentablemente, al intérprete del rock and roll no le alcanzó para continuar, pese a ser uno de los favoritos no solo del jurado sino del público y los televidentes. Una vez conocido el veredicto final, ‘Yo me llamo Elvis Presley’ se mostró bastante afectado por ser el más reciente eliminado. “Gracias a todos, era un sueño estar acá y fue un honor compartir con todos ustedes. Desde muy pequeño te he admirado, Amparo. Para mí eras mi heroína, de verdad, y siempre te apoyé en todas tus decisiones”.

Entre lágrimas, el jurado despide a Yo Me Llamo Elvis Presley- Yo me llamo 2021

Amparo Grisales lloró al despedir al imitador de Elvis Presley

Ante esas palabras, la diva de Colombia no aguantó las lágrimas y bastante conmovida le respondió: “No sabes lo que cuesta seguir jugando este programa y tener que despedirte, pero estoy completamente segura de que vas a tener una carrera musical hermosa”, le dijo. Además, se levantó de su silla para acercarse hasta el escenario y darle un fuerte abrazo de despedida.

Por su parte, Yeison Jiménez y César Escola se pusieron en pie y aplaudieron el gran trabajo que realizó el artista a lo largo del programa, y resaltaron lo que significó llegar hasta ese punto de la competencia. “A Cesar siempre recuerdo algo que cuando era niño tenías un programa y mi mamá me dijo que si quería llegar a ser como tú tenía que estudiar mucho y a Yeison eres un gran cantante, te admiro desde el inicio de tu carrera”, puntualizó el cantante antes de irse.

