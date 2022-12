Video: Andrea Valdiri mostró cómo es la habitación de Isabella, su hija mayor

Lo que pasa con la vida de Andrea Valdiri se ha convertido en todo un tema de interés en redes sociales. Millones de fanáticos que la siguen en su cuenta de Instagram están al pendiente del contenido que publica que está relacionado con su vida profesional y personal.

La generadora de contenido también le regaló a su primogénita toda una colección de zapatos que le dejó encima de su cama. Foto: Instagram

Además de ser una de las generadoras de contenido más populares de Colombia, también se ha destacado como una exitosa empresaria. Recientemente lanzó una colección de zapatillas y en un carrusel de imágenes presumió los diferentes modelos que tiene. Inmediatamente, sus seguidores la felicitaron por su emprendimiento, afirmando que la apoyarían con ese nuevo proyecto. “Te admiro mucho, eres una mujer muy guerrera”, “están espectaculares, me encantan”, “Dios te bendiga Andre por tu talento”, le escribieron en la publicación.

Así sorprendió Andrea Valdiri a su hija mayor

La bailarina se mostró muy feliz por el lanzamiento de su colección. Por esa razón, decidió sorprender a su hija Isabella, y se le regaló toda. La reacción de la niña de 11 años quedó registrada en un video que publicó en sus historias de Instagram, donde se observan más de 6 pares de zapatos sobre la cama de la niña.

Andrea la llevó de espalda a su habitación, luego le pidió que volteara a mirar dejando a la niña completamente sorprendida, quien luego comenzó a medírselos muy emocionada. De igual manera, ‘La Valdiri’, reveló que su hija calza entre 37 y 38. Luego, comenzó a armar sus oufits, con los que combinaría sus tenis. “Esa niña es toda bella”, “muy lindos”, “qué bueno que le pueda dar esos regalos”, “esa niña tiene mucho estilo”, “se ve que tiene el pie grande”.

Aunque muchos comentarios fueron positivos, hubo otros que llenaron de críticas la publicación. “Tantas personas que no tienen ni para comprar un par”, “en vez de donárselos a una niña que no tenga”, “cuánta gente que no tiene”, “podrías regalarle a los más necesitados”.

Así es la habitación de la hija de Andrea Valdiri

Los internautas no pasaron desapercibido el momento, aunque eso no fue lo único que les llamó la atención. También se fijaron en cómo es la habitación de Isabella, pues Andrea no ha mostrado completamente su casa.

Según lo que se pudo observar, la habitación está dotada con una gran cama, un amplio clóset con múltiples cajones, una pared está pintada con rayas blancas y rojas y, además, cuenta con un televisor. Aunque la habitación no es tan grande como muchos imaginaban, cuenta con el espacio suficiente para que Isabella se sienta cómoda.