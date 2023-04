Video: Anuel conoció a Gianella, su hija con Melissa Vallecilla: “me encantó”

La separación de Anuel y Yailin es uno de los temas más comentados de las últimas semanas. La pareja estuvo junta por un poco más de un año y, aunque se veían muy enamorados, hace unas semanas el boricua confirmó que ya no estaban juntos. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo, porque Yailin estaba a punto de dar a luz a su hija Cattleya.

Después del nacimiento de Cattleya, su hija con Yailin, Anuel quiso conocer a Gianella, la hija que tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla. Foto: Instagram - Instagram

Gianella hija de Anuel

Hace unas horas, se viralizó una entrevista que el ex de Karol G le brindó a Soy Molusco donde habló de su hija Gianella, a quien reconoció hace apenas unas semanas después de protagonizar una polémica con Melissa Vallecilla. Según afirmaba el artista, la niña no era suya y, supuestamente, la modelo colombiana solo quería llamar la atención. Después de todo, el artista reconoció que la niña sí era suya, después de someterse a una prueba de ADN.

“No tengo un cara*& que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro%@ para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata”, decía hace unos meses.

Anuel reconoció a su hija Gianella

Luego de tanta polémica, el ex de Karol G terminó reconociendo su paternidad: “no puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importa lo que digan o piense de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad”.

Así fue el encuentro de Anuel con su hija Gianella

Tras el nacimiento de su hija Cattleya, Anuel quiso conocer a Gianella, de un año. En la mencionada entrevista, el artista contó cómo fue el encuentro con la bebita: “hoy mismo estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado bueno y la conocí.. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue…”.

¿Cattleya y Gianella se parecen a Anuel?

Una de las preguntas que Molusco le preguntó a Anuel fue si su hija con Yailin se parecía a él. Emocionado, dijo que sí, al igual que Gianella. “Se parecen todos a mí cuando nací… Yo me río porque son bien igualitos… Salieron igualitos”.