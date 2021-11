VIDEO: así fue el ‘regaño’ de César Escola a Yeison Jiménez en ‘Yo me llamo’

Cada noche, las galas de eliminaciones de Yo me llamo se vuelven mucho más exigentes. Los jurados César Escola, Yeison Jiménez y Amparo Grisales han tenido que tomar decisiones difíciles para salvar a los favoritos del programa, quienes con su gran talento han demostrado que sí se llaman como los artistas a los que imitan.

En uno de los más recientes capítulos, se presentó Yo me llamo Vicente Fernández, que interpretó el popular tema del ‘Charro de Huentitán’, Por tu maldito amor. Pese a su gran show, el cantante de música popular Yeison Jiménez le dijo que esta vez no se llamaba como el ídolo mexicano. “Eres un gran intérprete de música ranchera pero yo hoy no escuché a Vicente Fernández”. Inmediatamente, César Escola agregó: “¿Cómo que no?”. Con su cara de negación, el intérprete de Maldita traga siguió en su posición y puntualizó: “Tienes los matices, vibratos, sostienes la nota, pero es que le falta”.

Ante el voto negativo del cantante, el argentino, quien en esta temporada se ha destacado por ser más ‘cuchilla’ que Amparo Grisales, le refutó a manera de ‘regaño’. “¿Qué le falta, la cédula? Piensa en la materia prima, una de las características de Chente es el poder jugar con los matices, pasar del bostezo a la voz plena y yo hoy sí lo escuché, sí lo vi”.

Amparo Grisales fue la última en dar su opinión: “Yo estoy de acuerdo en parte y parte. Me parece que en esta canción él no saca la voz tan bostezada, pero sí me faltó en la interpretación, los matices, porque el sentimiento de esta canción es tan grande que cuando él sube, no lo hace a pleno, él tiene que sacar ese bostezo y un llanto. Le faltó eso, pero también creo que hay materia prima”, concluyó.

