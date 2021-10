VIDEO: así fue la presentación de ‘Yo me llamo Camilo’ que generó memes en redes

Yo me llamo, el nuevo reality del canal Caracol que llegó en reemplazo de La Voz Senior, ha sido toda una sensación en redes sociales; algunas veces porque los participantes son muy buenos en sus imitaciones y otras, en cambio, porque sus shows son en pocas palabras, ‘fatales’.

Recientemente, se presentó el imitador de Camilo, quien llegó con su atuendo y toda su apariencia física muy parecida al artista colombiano: su forma de vestir, su guitarra y hasta su particular bigote. En su show, interpretó la canción Desconocidos, pero la diva de Colombia no quedó completamente convencida, y así lo demostró con sus gestos de desagrado y posteriormente le dio luz roja. Por su parte, Yeison Jiménez y César Escola le dieron la oportunidad y oprimieron el botón verde.

“No, no me gusta. No sé si es el personaje o el participante... Por favor te lo pido, enamórame porque el otro Camilo no ha podido enamorarme”, le dijo Amparo Grisales al imitador. César Escola le dijo: “Para mí, sí te llamas”; y Yeison Jiménez agregó: “Parce, vale la pena ver qué pasa contigo”.

Camilo, de Yo Me Llamo tuvo que enamorar a Amparo Grisales| Caracol TV

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, de hecho, muchos internautas se burlaron del imitador con memes, mientras que otros halagaron su presentación y parecido con el artista original.