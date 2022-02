VIDEO: así reaccionó ‘Yailin, la más viral’, al escuchar el nombre de Karol G

La relación de Anuel AA con la influencer ‘Yailin, la más viral’ ha sido una de las más sonadas en los últimos días. Muchos de los fanáticos de ‘los bebesitos’ guardaban la esperanza de volverlos a ver juntos; sin embargo, el puertorriqueño ya se casó con su nuevo amor y, al parecer, estarían esperando una hija. Por su parte, Karol G, estaría saliendo con otro de sus colegas.

Te puede interesar: VIDEO: la casa donde vivía ‘Yailin, la más viral’, antes de ser la novia de Anuel

Este fin de semana, Anuel y Yailin realizaron un Instagram live. Durante la charla con sus seguidores salió a relucir el nombre de Karol G, cosa que, al parecer, no le gustó para nada a la influencer, quien con su cara lo dijo todo. Todo surgió cuando Anuel dialogaba con un amigo y, de repente, mencionó el nombre de la colombiana. “¿te acuerdas que yo te dije?” le preguntó el amigo a Anuel. Luego, agregó: “Que es la mano derecha de Karol G”. Anuel intentó interrumpirlo con una risa un poco nerviosa. “Ajá, estoy en un live, pero está bien, estamos hablando a la vez y no se escuchó nada jajaja ¡Diablos!”. Sin embargo, a ‘Yailin, la más viral’ no le causó ninguna gracia, y con la expresión de su rostro dio a entender que no le gustó para nada ese comentario. La también cantante puertorriqueña tuvo una mirada ofensiva e inmediatamente agachó su cabeza molesta e incómoda. Anuel intentó darle un beso pero ella no cedió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Anuel no ha olvidado a Karol G?

El video se hizo viral y fue replicado por varias cuentas que siguen la vida de los famosos. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y muchos internautas comentaron que Anuel no ha podido superar a Karol G. “Esa mujer no es feliz y él está tratando de llenar un gran vacío que dejó Karol con esta chica pero no lo va a conseguir”, “eso es un cara de una mujer celosa señores”, “se nota que Anuel no ha superado a Karol G”, “la relación de Anuel con Yailin solo es apariencia”, “él no olvida a su Karol, pobre ella aguantar estas cosas”.

Hermana de Anuel quiere que vuelva con Karol G

Hace unos días, Jennifer Jazmey, hermana de Anuel, reveló que le gustaría que el puertorriqueño regresara con la colombiana Karol G, pues la admira demasiado. “Es una excelente persona, la respeto mucho y a su familia, las adoro, las quiero muchísimo. De verdad que ella es super humilde y tiene el respeto de toda mi familia”.