Video | Broma de Greeicy Rendón a Mike Bahía desata criticas en redes

Mike Bahía y Greeicy Rendón llevan juntos más de una década y conforman una de las parejas más queridas por los colombianos. Su amor no fue a primera vista, pues recordemos que la intérprete de Los Besos fue quien conquistó a Mike.

Con el tiempo, Mike y Greeicy no solo han construido un hogar, sino que también han hecho exitosas colaboraciones musicales como Esta noche, Si tu amor no vuelve, Att: amor y Amantes, entre otras. Cabe mencionar que esta última tiene, hasta el momento, más de seiscientos cincuenta millones de reproducciones en YouTube.

Puedes leer: Lina Tejeiro conoció a Kai, hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía

La intérprete de Más fuerte anunció su embarazo el 23 de diciembre del año pasado y sus seguidores en las redes sociales tomaron la noticia con mucha alegría. Hace 3 meses, el 21 de abril, Mike y Greeicy le dieron la bienvenida a Kai, su primogénito. El cantante y compositor compartió una fotografía de su mano derecha acompañada de un emotivo mensaje de bienvenida.

Hace unas horas, Greeicy, quien se encuentra viviendo al máximo de su bebé, compartió a través de su cuenta de Instagram, un video que ha generado bastante polémica.

Te puede interesar: La razón por la que Greeicy y Mike no muestran el rostro de su bebé en redes

En el clip se logra observar a la intérprete de Cuando te vi, quien luego de cambiar el pañal de su hijo, unta uno de sus dedos y le hace una mancha en la frente a Mike.

“¡Qué asco! Yo no sé que les pasa a los famosos que hacen unas bobadas”, “Uy, pero lo marcó de por vida, jajaja menos mal era del bebé y no de ella”, “Qué falta de respeto, a mí me hacen eso y jumm… mejor dicho, la tercera guerra mundial” y “Eso es tener mucha complicidad en pareja, me encantan porque se muestran como son”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido el post.

¿Cómo se llama Greeicy en la vida real?

La multifacética caleña es catalogada una de las mujeres más bellas y sexis de Colombia, gracias a su escultural cuerpo y habilidades para el baile. Desde que inicio en la industria audiovisual, la prometida de Mike es reconocida como Greeicy Rendón, sin embargo, su nombre de pila es Greeicy Yeliana Rendón Ceballos y nació el 30 de octubre de 1992.