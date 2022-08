Video: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reencontraron ¿Cuál fue la ocasión?

Carolina Cruz regresó a Día a Día después de sus vacaciones en Miami, donde estuvo con sus dos hijos Matías y Salvador, además de su sobrina Gabriela, con quien se mostró en más de una ocasión, feliz de recorrer las calles de la Ciudad Mágica.

Ahora, que ya reanudó sus funciones diarias en Bogotá, Carolina Cruz inició la semana publicando un video donde se le ve muy cerca de Lincoln Palomeque , el papá de sus dos hijos y con quien oficializó su separación en marzo de este año, después de muchos rumores que daban por terminado su amor de casi 14 años.

No es la primera vez que ambas figuras se reúnen luego de anunciar su separación, pues sus hijos los unirán de por vida.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reunieron nuevamente ¿Cuál fue la ocasión?

Ahora, de regreso a la capital colombiana, Carolina Cruz contó con nostalgia que su hijo Matías de cinco años tendría su primer día de colegio.

“Sentimientos encontrados, con mucho guayabo porque este gordito entra a su primer día de colegio y así por los próximos ¿cuántos años? 14 años, que ya va a llegar por la tarde. Lo bueno es que uno tiene más tiempo para uno, pero como soy una mamá tan presente estoy con guayabo emocional, tengo más guayabo yo que él”, contó la presentadora de Día a Día, mientras esperaba en su carro con su hijo.

Lo que pocos seguidores se imaginaban era la compañía que iba a tener para entrar hasta la puerta del colegio a Matías. En el video cómo Lincoln Palomeque lleva cargado a su hijo mayor, y mientras Carolina Cruz graba el momento, el pequeño se despide de ambos.

Horas después, la presentadora decidió responder algunos interrogantes de sus seguidores por Instagram, y muchos aprovecharon la oportunidad para preguntarle por su ex. “El colegio no lo escogí yo sola, lo escogimos con Lincoln en plena pandemia, tuvimos citas y reuniones y elegimos este” , respondió Carolina Cruz, para luego recalcar la buena relación que tiene con el papá de sus hijos. “Me la llevo y siempre me la voy a llevar muy bien con Lincoln” finalizó.