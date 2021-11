VIDEO: el extraño objeto que César Escola de ‘Yo me llamo’ grabó en El Dorado

En su cuenta de Instagram, donde tiene 152 mil seguidores, César Escola, jurado de Yo me llamo, publicó un video del momento exacto cuando dos aeronaves aterrizaban en la pista del Aeropuerto El Dorado. Sin embargo, ocurrió un hecho que él calificó como ‘extraño’.

Te puede interesar: Conoce la razón por la que César Escola rompió en llanto en ‘Yo me llamo’

“Para molestar con mi nuevo celular me puse a grabar el aterrizaje de los dos aviones, entonces cuando grabo el segundo avión se me da por volver a mirar el video, como normalmente uno lo hace para ver cómo quedó. Pero hubo un momento que mi ojo, después de haber trabajado tanto tiempo en televisión, detectó algo extraño y me puse a buscar en cámara lenta. Quiero que ustedes opinen y saquen sus propias conclusiones”, dijo a través del clip. Posteriormente, mostró la grabación de su celular y en cámara lenta se observa, al parecer, y según dicen los internautas, un supuesto objeto volador no identificado, mejor conocido como OVNI. “Fíjense en la velocidad porque mientras el avión casi que ni se mueve, este pasa a una velocidad increíble”, puntualizó el argentino.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El post ya cuenta con más de 20 mil likes y muchos comentarios de parte de los usuarios. “Qué bendición mi César.... Ver esto no es casualidad”, “Increíble, lo que más me asombra es la velocidad y lo bajo que iba”, “solo se puede decir; objeto volador no identificado. Gracias por compartirlo”, “OVNI... Literal... Realidades que no vemos con frecuencia”, “qué afortunado poder filmar este fenómeno”, “maestro, sin duda podría ser un OVNI, te recomiendo colocar el video en diferentes contrastes para ver si deja algún rastro en su vuelo”.

Finalmente, Escola aclaró que no se trataba de un chiste o una broma y que publicaba el video para conocer qué pensaban sus seguidores al respecto.

Te puede interesar: VIDEO: participante de ‘Yo me llamo’ hizo llorar a Amparo Grisales y César Escola