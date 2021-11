Conoce la razón por la que César Escola rompió en llanto en ‘Yo me llamo’

Esta temporada de Yo me llamo ha tocado las fibras de los jurados, tal vez, como nunca antes. César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez no han podido disimular las emociones generadas por algunos de los participantes, que con sus presentaciones y gran talento terminan haciéndolos llorar.

Te puede interesar: VIDEO: participante de ‘Yo me llamo’ hizo llorar a Amparo Grisales y César Escola

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esta vez, fue el imitador de Carlos Gardel que, con su interpretación de Volver, hizo retroceder en el tiempo al argentino César Escola. El jurado de Yo me llamo no pudo evitar llorar al escucharlo, quedando inicialmente sin palabras. “Son muchas cosas, ante todo gratitud de que hayas traído este personaje porque para mí obviamente haber nacido en Argentina significa muchas cosas… Es un placer tener programas como Yo me llamo y que participantes como él se presenten, eso me da mucha alegría, pero ante todo, te felicito por el respeto y la cosa minuciosa que le pusiste a la presentación que hiciste”, le dijo el argentino al concursante, luego de que su compañera Amparo Grisales lo consolara.

Sus gestos lo decían todo. Miraba con tristeza y nostalgia, sus ojos brillaron por las lágrimas y también, se tomaba la cara mostrando su emoción. De hecho, le dio la espalda a las cámaras pues no era capaz de hablar. Finalmente agregó: “musicalmente no dañaste ninguna nota. Dicen que Gardel cada día canta mejor y ahora canta en Yo me llamo”.

Por su parte, la diva de Colombia dio su apreciación. “Trajiste al escenario esa gallardía, esa elegancia es respeto por este personaje. Me gustó porque sonó a radiola o a una vitrola, manejaste ese vibrato que es con llanto, que es con ese sentimiento de interpretación que te hizo sonar espectacular fue una presentación realmente muy bonita”. Yeison Jiménez resaltó que el imitador no necesitó de una gran puesta en escena para brillar de la manera tan especial como lo hizo.

“Qué chévere cuando un artista transmite tanto sin tener que gritar sin tener que moverse sin tener que saltar cuando simplemente se dedica a interpretar y a transmitir a través de la garganta y de los pulmones. Disfruta lo que estás logrando esta noche”.

Te puede interesar: VIDEO: molesta, Amparo Grisales dejó la mesa de jurados de ‘Yo me llamo’