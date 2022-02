VIDEO: el show de celos que Felipe Saruma le hizo a Andrea Valdiri

El pasado lunes se celebró el Día de San Valentín. Muchos famosos alrededor del mundo publicaron en sus redes sociales los regalos que recibieron de sus parejas o amigos.

Te puede interesar: El mensaje con el que Andrea Valdiri dijo que Felipe Saruma es el papá de Adhara

La bailarina barranquillera Andrea Valdiri no fue la excepción, y por medio de sus historias de Instagram, presumió un particular regalo. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue que el detalle no vino de parte de Felipe Saruma, el generador de contenido que dicen, es el novio de la empresaria, sino del cantante Romeo Santos.

“Ojalá todos los hombres fueran así”, dijo ‘la Valdiri’ al recibir una caja negra que contenía rosas azules. “Gracias por ser tan especial, por ser todo un caballero”, agregó, mientras mostraba a través de un video el regalo que tenía una tarjeta con el nombre del artista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esta fue la reacción de Felipe Saruma

A través de otras historias, Andrea Valdiri le mostró a sus 7,4 millones de seguidores la expresión de disgusto que tuvo Felipe Saruma, el novio de la influenciadora, según los internautas. “Váyase con Romeo. Váyase. Ay, no me toque, suélteme”, dijo el generador de contenido santandereano cuando la barranquillera quiso abrazarlo. El video se hizo viral, y muchos internautas tomaron con humor la reacción de Saruma, comentando: “Tan lindos, eso es amor son una pareja hermosa”, “jajaja ese par son muy chistosos”, “jajaja él es divino”, “jaja tan bello con esos celos”, “amo a esta pareja”, “Dios los bendiga siempre”.

Te puede interesar: Esta es la verdadera diferencia de edad entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casan?

Desde los últimos días, se rumora que los influenciadores estarían próximos a casarse, aunque esa información aún no ha sido confirmada por ninguno de los dos. De hecho, hasta el momento tampoco han confirmado la supuesta relación sentimental que sostienen desde el año pasado.