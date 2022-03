Video: esta es la cruz con la que se aparece Vicente Fernández en su rancho

Doña Cuquita asegura que hay dos manifestaciones claras de la presencia de su fallecido esposo en el rancho los Tres potrillos. Foto: Instagram

Mucho se ha especulado sobre la presencia paranormal que sigue sintiéndose en el rancho Los Tres Potrillos donde vivía Vicente Fernández. Su hijo mayor Vicente Fernández Jr había referido la aparición de una cruz en la cama nupcial de sus padres y así mismo, doña Cuquita Abarca Viuda de Fernández lo había revelado. Aquí el vídeo mostrado por el programa de Univisión, Primer Impacto donde se evidencia que dicha cruz en verdad se dibuja en la mencionada cama. Las imágenes a partir del minuto 1,08.

Vicente Fernández se aparece en la cama y en el baño

Doña Cuquita explicó que se trata de un hecho diario. “Primeramente en la cama aparece una cruz…aparece diaria… y a veces aparece otra más abajo… no le pongo nada, ni nadie se acuesta en su lugar… como le dije: ´no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar, es tuyo a la hora que vengas bienvenido y ahí estas…´”.

La viuda del Famoso Charro de Huentitán dijo además que no ha sido el único evento paranormal relacionado con Vicente Fernández: “entro y su toalla donde él llegaba su baño, se lavaba la cara, y se arreglaba, su toalla está mojada diario, (a) diario está mojada su toalla, por eso te digo para mí él no se ha ido”.

En dicha entrevista doña Cuquita aseguró que no le tiene miedo a esas apariciones. “Yo lo dejo ir, si no se quiere ir pues que no se vaya”, concluyó. En otra entrevista la viuda del Charro indicó que le reza el Rosario a diario a su fallecido esposo a las 5 p.m.

