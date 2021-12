VIDEO: este es el primer adelanto de la nueva temporada de ‘Pasión de Gavilanes’

Desde que Telemundo anunció que Pasión de Gavilanes tendría una segunda temporada, sus fanáticos han estado esperando muy ansiosos la fecha de su estreno para conocer los detalles de la continuación de la historia de amor de los hermanos Reyes con las hermanas Elizondo. Esta nueva etapa contará con los mismos actores que protagonizaron la producción hace 18 años.

En días pasados se conoció que en los primeros meses del 2022 saldrá al aire la telenovela. A propósito de su estreno, los televidentes ya disfrutaron del primer adelanto de lo que será esta nueva historia. En el video, que fue publicado en redes sociales, se observa que un crimen rodeará a los Reyes y las Elizondo y evitará que ambas familias encuentren la paz.

“Despierta la pasión que llevas en la sangre con este avance de ‘Pasión de Gavilanes’. Menciona a alguien que quieres que vea esto, para que se vaya emocionando desde ya. Nueva temporada en febrero de 2022 por Telemundo”, fue el mensaje con el que la cadena de televisión promocionó el avance.

Por supuesto, las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, pues comentaron que no ven la hora de ver la producción que cautivó a miles de televidentes hace casi 20 años. “Ansiosa a que llegue el día”, “se ve demasiado increíble”, “la mejor novela del mundo”, “yo creo que mínimo me da un desmayo cuando salga, tengo ansiedad y ya la quiero ver”.

En la grabación, en Villa de Leyva, en Boyacá, el elenco vivió un emotivo reencuentro y acogió a los nuevos personajes que complementarán la trama.

