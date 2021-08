VIDEO: Esto haría Frank Martínez con la plata si se ganara ‘MasterChef Celebrity’

Frank Martínez es un comediante conocido también como ‘el flaco’. Su participación en MasterChef Celebrity ha sido bastante comentada. Es quizá, uno de los concursantes más queridos por los televidentes y usuarios de redes sociales gracias a su buen humor, pero a su vez, es el que más malestar ha generado en el interior de la competencia. Carla Giraldo, Viña Machado y Marbelle han criticado su participación.

Te puede interesar: Video: Esta es la razón por la que no eliminaron a Marbelle, de ‘MasterChef’

Puedes leer: Carla Giraldo, Paola Jara y otras noticias que son tendencia aquí

Pese a que en un inicio no esperaba llegar tan lejos en MasterChef Celebrity pues no sabía cocinar, Frank Martínez se ha sabido ganar el título de uno de los favoritos del reality culinario. Muchos de sus seguidores guardan la esperanza de que el comediante sea el ganador, ya que su avance en la cocina ha sido bastante notorio.

¿Cómo llegó Frank Martínez a MasterChef si no sabía cocinar?

En una entrevista con Pulzo, el comediante confesó que la persona que lo contactó para que participara en el reality desapareció y nunca más volvió a saber de ella. “A mí me escribió un ‘man’ que me dio el nombre, lo tuve todo el tiempo en WhatsApp, todo. Hicimos el proceso y el día que yo entré a Masterchef, esa persona me bloqueó y se desapareció. Yo pregunté en RCN que quién era él y nadie sabe quién es él. No tenemos ni idea quién es”, afirmó el comediante de 37 años que considera, es la historia más ‘enigmática’ que hay en MasterChef.

Puedes ver sus declaraciones en el minuto 12:42

Frank Martínez habla de su vida y de su participación en 'Masterchef' | Pulzo

¿En qué se gastaría la plata Frank Martínez si ganara MasterChef Celebrity?

El premio para el que gane la competencia asciende a 200 millones de pesos. Según Frank, aunque ve difícil que él se lo gane, tampoco descarta la posibilidad, incluso, ya pensó qué haría con el dinero.

“Ganar todavía no es fácil, pero ahí estamos en competencia. Pero la plata ni siquiera es que yo lo disponga… Esa plata, muy probablemente, si llegara a pasar en un sueño, un milagro de esos, se la daría a mis papás. Mi mamá sería la más feliz de que yo llegara a ganar un premio de esos”, le dijo a Pulzo.