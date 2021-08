Video: ¡Increíble! El presentador Sergio Barbosa tiene una rata como mascota

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta un Goldendoodle, el nuevo perro de James Rodríguez?

Sergio Barbosa es un periodista y presentador, creador de varios formatos de estilo y moda de la televisión colombiana. Recientemente sorprendió a sus seguidores luego de presumir en sus redes sociales a su mascota. Se trata de una rata llamada Blue, con quien comparte su día a día. Aunque para muchos sea un poco extraño tener ese tipo de animales como mascotas domésticas, Sergio asegura que son inofensivos si se convive con ellos desde que están muy pequeños y que, contrario a lo que piensa la gente, los ratones son muy limpios, por eso él la besa, la baña y hasta la peina, sin ninguna prevención.

“A medida que pasan mis días con Blue entiendo más y más la especie, aprecio su inteligencia y nobleza, no entiendo como los humanos podemos ser tan crueles con ellos, con esas trampas adhesivas en las que no pueden despegar sus patitas, o las que le rompen la espalda, o el sufrimiento de un veneno, cuando solo buscan alimentos, y donde su único crimen es existir”, escribió hace unos días en su Instagram mientras mostraba un video de ella comiendo.

Por su parte, también aseguró que Blue es la mejor mascota y una gran compañía para él. “Las fobias son infundadas. No transmiten enfermedades si las cuidan desde pequeñas, no son agresivas si no las atacan y son absolutamente limpios”, agregó.

Algunos seguidores le han dejado mensajes halagando a su mascota, aunque les parezca un poco extraño. “Se ve cariñosita. Pero no deja de darme como fobia”, “qué linda desde que se tenga desde pequeñita”, “Eres muy valiente yo ni en sueños tendría una”, “si te hace feliz tenerla, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar?”.

Además de Sergio, hay muchos famosos internacionales que también decidieron no tener mascotas convencionales, como George Clooney que tuvo un cerdito a quien catalogaba como su mejor amigo, Leonardo DiCaprio quien adquirió una tortuga como mascota o Paris Hilton que adoptó un kinkajú, un mamífero pariente del mapache.