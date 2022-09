VIDEO: Jessi Uribe reveló cuál es su número de celular y fans no dudaron en llamar

Uno de los artistas de música popular más comentados del momento es Jessi Uribe. Desde que su tema Dulce pecado se convirtió en todo un éxito, su nombre no ha dejado de ser tendencia.

Algunas veces, el santandereano suele llamar la atención con aspectos de su vida privada y más, si están relacionados con su relación con Paola Jara, también cantante de música popular. En sus redes sociales, los intérpretes de Como si nada, publican fotos y videos mostrando lo felices y enamorados que están.

¿Cuál es el número de celular de Jessi Uribe?

Esa es una de las preguntas que más se hacen los curiosos sobre la vida de Jessi Uribe. En las últimas horas, el intérprete de La culpa quiso sorprender a sus fanáticos, publicando en su cuenta de Instagram, donde tiene 6 millones de seguidores, su número de teléfono para poder estar en contacto con ellos. “La red más personal que existe #whatsapp📲 agarren mi número”, escribió, junto a una foto donde aparece mostrando la pantalla de su celular y el número es visible.

El post ya cuenta con más de 8 mil likes. La reacción de los internautas quedó registrada en los comentarios que le dejaron. “¿De verdad?”, “¿en serio es tu número?”, “debe ser una broma”, “eso está como raro pero igual ya lo anoté”, “jamás en la vida lo harías”, “pero no responde”, se lee.

Luego, el artista publicó un video mostrando la cantidad de mensajes que le comenzaron a llegar y, también, recibiendo una llamada, pese a que aclaró en la anterior publicación que solo le dejaran mensajes y que no lo fueran a llamar. “Contesté una llamada para decirles que no me llamen. Se me va a estallar el celular - solo chat”, dicen en la descripción.

Al contestar, Uribe cuestionó a su seguidora sobre el por qué quiso llamarlo, y la fan le contestó, “porque quería saludarte”. El artista aprovechó para enviarle un saludo a la familia de su seguidora y agradecerle por el apoyo que brindado.

Por ahora, se desconoce si la revelación de su supuesto número de celular sí es real o si se trata de alguna estrategia de marketing. Lo cierto, es que sus fanáticos están felices de escribirle por WhatsApp y tener una conexión mucho más cercana con su artista favorito.

¿Cuántos años tiene Jessi Uribe?

Su nombre de pila es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez. Nació el 22 de marzo de 1987 y actualmente tiene 35 años, 4 menos que su esposa Paola Jara.