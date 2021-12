VIDEO: los tiernos deseos de los hijos de Carolina Soto para el Día de las Velitas

Encender las velitas cada 7 de diciembre se ha convertido en una tradición para los colombianos dentro y fuera del país. En un día como hoy, muchos salen con sus amigos o seres queridos a alumbrar las calles y otros, desde sus casas, celebran la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Descubre el origen de esta celebración.

Los famosos no son la excepción. Muchos de ellos se unen a esta tradición y así lo dejan ver a través de sus redes sociales. Carolina Soto, presentadora de Día a Día, publicó un video de sus dos hijos, Valentino y Violeta, encendiendo velas y pidiendo deseos. “Lo que más me gusta es que la iniciativa es de ellos. Valentino: “no me dejes caer en la tentación”. Violetta: “gracias por mis juguetes” FELIZ NOCHE, escribió la presentadora en la publicación tiene más de 16 mil likes y varios comentarios de sus seguidores que quedaron “derretidos de amor” con la ternura e inocencia de los pequeños. “Qué divinos”, “muy lindos”, “hermosos, me alegraron la noche”, “hermosos son el reflejo del hogar en el que crecen”, “qué niños tan hermosos Dios los guarde”.

En el video, se observa a Carolina grabando los niños mientras ellos tienen las velitas en sus manos y piden sus deseos. Violeta, por ejemplo, pidió: “Por mi mamita, por mis juguetes, por mi papá, por mi hermanito, gracias Virgen”. Por su parte, Valentino, el primogénito de Carolina Soto expresó: “Virgen gracias por la salud, gracias por mi papá, gracias porque me estás cuidado y porque no me dejas caer en la tentación. Líbranos del mal. Protege a mi papá y a mi mamá, que mis papás estén con salud”.

