Vídeo: Mafe Walker fue invitada a Buen Día Colombia y presentador se burló de ella

La colombiana Mafe Walker en las últimas semanas se ha convertido en una de las personas más virales de la internet, pues como ella misma afirma, tiene la “habilidad” de entablar conversaciones con alienígenas.

“Con mi frecuencia, el sonido que emito desde mis cuerdas vocales (vibración de frecuencia solar) armonizo y doy un mensaje (…) Es una frecuencia galáctica que me permite ser un puente entre ustedes y lo divino”, afirmó la colombiana radicada en tierras mexicanas.

Gracias a los videos que se encuentran en redes sociales y en los que se puede observar cómo ella “entabla una conversación” con seres que no son de este planeta, Mafe Walker ha sido invitada a entrevistas y programas en los que se pretende conocer un poco más de esta habilidad que adquirió.

El programa matutino del Canal RCN, Buen Día Colombia decidió tener como invitada a Mafe Walker en uno de los segmentos. Su presencia causó gran revuelo entre los televidentes, quienes se preguntaban quién era y por qué estaba como invitada en el programa.

No obstante, en medio de su intervención, la colombiana decidió hacer conexión con los seres divinos (alienígenas). Sin embargo, no todo salió bien, pues el presentador Orlando Liñán, pese a que trató de guardar compostura ante el tema, no pudo contener la risa.

@OrlandoLinan No sabes lo feliz y lo que me hiciste reír con el segmento de buen día colombia de hoy con Walker. Llore de la risa. Esa hubiera sido mi reacción. Autencidad pic.twitter.com/ASL3H3Y1xF — LEE Agudelo (@escarcha96) July 6, 2022

¿Orlando Liñán se disculpó con Mafe Walker?

Luego de lo sucedido en medio de la conexión galáctica, Orlando Liñán decidió regresar al set y continuar con la entrevista. Sin embargo, televidentes y seguidores de la mujer grabaron el incómodo momento. Hasta la fecha, el presentador no se ha pronunciado al respecto, pese a que los videos se convirtieron en virales.