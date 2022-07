¿Enamorados? El particular apodo que Juan Duque le tendría a Lina Tejeiro

Después de dar por finalizada su historia de amor con Andy Rivera, con quién intentó darse una nueva oportunidad hace pocos meses, la actriz Lina Tejeiro, al parecer, ya tendría un nuevo amor.

Según se ha rumorado en redes sociales, la actriz de Padres e hijos y La ley del corazón y el cantante antioqueño Juan Duque, serían novios. Unos mensajes en sus redes sociales serían prueba de ello, aunque hasta el momento, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto.

El paisa le dedicó su canción + chimbita a Lina Tejeiro. Mientras tanto, internautas aseguran que Andy Rivera también le habría escrito una canción a su ex, a propósito de su supuesta nueva relación sentimental. “Pienso que este tema no debería salir. No sé qué dolerá más: pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, dice el tema.

Por este particular apodo, Juan Duque habría confirmado su relación con Lina Tejeiro

Los constantes cruces de mensajes en la red social Twitter entre Lina y Juan, dejarían en evidencia su romance.

De hecho, en las últimas horas publicaron unos nuevos. Allí, el cantante reveló el curioso apodo que le tendría a la actriz. Todo comenzó porque Lina escribió: “Sí, soy re cursi”. Juan le contestó: “No azara piojito”.

No azara piojito — Juan Duque. (@wawawanduque) July 6, 2022

Minutos después, la también generadora de contenido le respondió: “Por favor, necesito que me recojan con cucharita. Me derrito”.

Días antes, Duque había trinado en su perfil oficial el siguiente mensaje: “Mantenés en mi cabeza. Te voy a decir ‘piojito’”. Por esa razón, los internautas creen que ambos estarían confirmando su relación.

Mantenes en mi cabeza. Te voy a decir piojito. — Juan Duque. (@wawawanduque) July 6, 2022

¿Exnovia de Juan Duque está ‘entusada’ por la nueva relación del cantante con Lina Tejeiro?

Poco se conoce del pasado sentimental de Juan Duque. Sin embargo, internautas dicen que supuestamente su exnovia, una joven llamada Sofía Tabares, al parecer, todavía no supera su ruptura, pues ha dejado algunos mensajes en sus redes sociales de tristeza. En uno de ellos habló sobre cómo habría tomado su familia la nueva relación de su ex. “Mi familia: ‘a ver, brindemos por la que cambiaron por Lina Tejeiro’. Y después me preguntan que yo dónde forjé el carácter”, dice en Twitter.

