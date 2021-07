Video: Marbelle reveló cómo es la relación con sus hijas

Te puede interesar: Video: Así fue el apasionado beso de Marbelle y el ‘Gato’ Baptista

Actualmente, Marbelle hace parte del reality de cocina MasterChef Celebrity, y su participación ha sido bastante comentada por los televidentes. En redes sociales, los seguidores de la ‘reina de la tecnocarrilera’ siempre le han preguntado por su relación con su hija mayor, Angie Cardona, quien tiene un hijo de un año, llamado Alonso, junto a su pareja Johana León.

Para resolver todas las dudas, a través de su cuenta de Instagram, la cantante y su hija Rafaella interactuaron con sus seguidores en una ronda de ‘preguntas y respuestas’. La hija menor de Marbelle fue la encargada de invitar a los seguidores a participar de la actividad.

Dentro de la dinámica que hicieron, los usuarios recordaron que, el año pasado la intérprete de Adicta al dolor, dijo que no reconocía como nieto al hijo de Angie. Por eso, aprovecharon la oportunidad para preguntarle cómo se encuentra actualmente la relación con su hija adoptiva, pues no se les volvió a ver juntas en redes sociales. Incluso, hace poco Alonso cumplió su primer año, pero la artista no se manifestó al respecto.

“Lo primero que hay que aclarar es que no vivimos juntas, ninguna de las 3; lo segundo que hay que aclarar es que Angie vive en otra ciudad y, por eso, casi no estamos con ella. Obviamente respetamos la privacidad de cada una”, dijo la artista.

Sin embargo, esa respuesta pareció no ser suficiente para los internautas. Así que tanto Marbelle como Rafaella aclararon: “Obvio que sí hablamos con Angie. Obvio que sí estamos pendientes la una de la otra. Somos y siempre hemos sido las 3 y siempre estamos pendientes. Tenemos una buena relación, si es la pregunta”.

Entre otras cosas, confesaron, entre risas, la razón por la que no viven juntas y si extrañan estar más cerca la una de la otra. Marbelle dijo que no, porque molestan mucho, “desde que se fueron yo duermo más rico”. Por su parte, Rafaella dijo que sí le hace falta. Los seguidores disfrutaron de esa charla, pues las artistas confesaron varios detalles íntimos de su relación.