VIDEO: Máximo, hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W derretido por su hermano

Desde hace varias semanas se venía rumorando que la generadora de contenido Luisa Fernanda W y su pareja, el cantante Pipe Bueno, se encontraban en la dulce espera de su segundo hijo.

Esos rumores fueron confirmados hace unos días por la misma pareja, a través de sus redes sociales, por medio de un corto video y un mensaje que decía: “estamos muy felices de compartirles nuestra felicidad. La familia se nos creció”.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, Luisa Fernanda ha venido presumiendo su barriguita de un poco más de tres meses. Sin duda, junto con Pipe Bueno no ven la hora de tener a su otro bebé en brazos. Por ahora se desconoce si es niño o niña.

Máximo, hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, ansioso por conocer a su hermano

Además del cantante y la influencer, otro de los más emocionados con la llegada del nuevo bebé, es Máximo, el primogénito de la pareja. Luisa fue la encargada de postear un video en sus redes sociales mostrando un tierno momento que vivió con su hijo mayor, quien está expectante por conocer a su hermanito o hermanita menor.

Mientras le mostraba la barriguita, Luisa lo motivó para que le diera un beso al bebé que viene en camino. “¿Dónde está el bebé? Beso, dale un beso al bebé”, le dijo. Inmediatamente, el pequeño no dudó, se acercó a su mamá y besó su barriga. “Pero un beso, no un lengüetazo, amor… Ay gracias, te amo”, le dijo Luisa a su primogénito. El video se hizo viral, y varias cuentas que siguen la vida de los famosos la repostearon. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. “Tan lindo Máximo”, “qué belleza”, “ya quiere a su hermanito”, son algunos de los mensajes que han dejado los internautas.

