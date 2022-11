Video | Pau Tips se comprometió con su novio en París. ¡Así se vivió el momento!

El 5 de mayo del 2012, Paula Galindo, una estudiante de Comercio Internacional, decidió emprender en el mundo digital y compartió un video, a través de su canal de YouTube, en el que daba algunos sus trucos de maquillaje para lucir perfecta.

Pau Tips, nombre que la bogotana adoptó en las plataformas digitales, logró obtener mucho reconocimiento, y se convirtió en una de las generadoras de contenido digital más afamadas y queridas por los internautas. A diario, la influencer entrega trucos de belleza, recetas, recomendaciones de lugares para ir a cenar y además, comparte aspectos de su vida privada.

Paula Galindo tuvo un noviazgo de cinco años con Felipe Zuluaga, con quien compartió un canal en YouTube llamado PauVlogs. Sin embargo, la pareja decidió ponerle punto final a su relación y tomar caminos separados.

Hace unas horas, Pau Tips compartió un emotivo video en el que reveló que durante su viaje a París, su novio, el empresario Ronald Moscoso, le propuso matrimonio. En el clip se observa como el prometido de la bogotana, quien se encontraba un poco nervioso, pero a la vez seguro de la propuesta, se arrodilla y le pide a la generadora de contenido que sea su esposa.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy miro todo lo que he vivido, que me ha llevado a madurar, a creer en Dios y entender su orden. Hoy todo tiene sentido y es lindo ver cómo las promesas se cumplen No tengo la menor idea de cómo será lo que viene de ahora en adelante, decir te presento a mí ‘esposo’, organizar una boda, vivir juntos y más, pero sé que Dios no me pudo enviar un mejor hombre para mí”, fueron las labras con las que Pautips describió el inolvidable momento que vivió junto a su prometido en París, la ciudad del amor.