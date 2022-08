Video | Por esta prueba Mateo Carvajal podría ser papá de nuevo

Mateo Carvajal, el ganador de Desafío Súper Humanos 2017 es uno de los participantes más atractivos que ha tenido el reality del canal Caracol. Luego de finalizar su relación con la expresentadora de Yo me Llamo, Melina Ramírez, madre de su hijo Salvador, ha sido relacionado con varias famosas, entre ellas Lina Tejeiro y Jessica Cediel; sin embargo, nunca se tuvo confirmación, por parte de sus protagonistas, de ninguno de estos romances.

Hace poco más de un año, el paisa presentó, a través de redes sociales, a Stephanie Ruíz como su amiga; no obstante, luego de un tiempo, el deportista y la modelo paisa decidieron confirmar que habían entablado una relación.

Desde entonces, la pareja no ha dudado en compartir algunas de sus actividades. En sus redes sociales publican fotografías de sus viajes y celebraciones.

El 28 de julio de este año, la pareja, que vive junta desde hace un tiempo, viajó a Cancún para celebrar su primer aniversario. Allí, Mateo y Stephanie dejaron ver lo enamorados que están y lo bien que la estaban pasando, prueba de ello fueron las fotos que publicaron, imágenes que sus seguidores no dudaron en comentar.

¿Novia de Mateo Carvajal está embarazada?

Hace unos días, Mateo Carvajal hizo un Instagram Live, en el que participaron La Liendra y El Mindo, dos influencers colombianos. En medio de la conversación, uno de ellos le dijo al deportista que mencionara los planes que tenía con su novia. Sorpresivamente, Carvajal buscó entre sus cosas y mostró en vivo una prueba de embarazo, acto que conmociono a los cibernautas. Posteriormente, el paisa se desconectó, y dejó a sus seguidores con la duda: se trató de una broma o en realidad será padre por segunda vez.

“No lo puedo creer… No llevan nada y ya quieren tener hijos… no qué pecado, esas relaciones se acaban rápido y los niños son los que terminan sufriendo”, “Ay me encanta, ellos hacen una pareja super linda, ¡los felicito!”, “Dios Santo, Mateito no deja, pero nada, o sea hace nada son novios y ya la tiene embarazada? Ojalá no le pase igual que con la otra”, “Qué chimba Mateo, te felicito de ser verdad”, han sido algunos de los comentarios que han circulado en redes sociales. Por el momento, ni el deportista, ni la modelo se han pronunciado al respecto.