Video: ¿por qué para Jorge Enrique Abello fue un infierno grabar Betty la fea?

Yo soy Betty la fea es sin duda la novela más importante que se ha producido en Colombia. La creación del desaparecido Fernando Gaitán, que aparece en el Libro Guinness Récords como la telenovela más versionada en el mundo, se grabó en RCN hace más de 20 años y hoy en día sigue siendo una producción muy vista en plataforma y diversos canales. También sus actores siguen respondiendo preguntas sobre lo que significó trabajar en la famosa historia. Su protagonista Jorge Enrique Abello abrió un espacio dedicado a contar secretos de grabación de la novela, en su canal Youtube y recientemente narró un capítulo que recuerda como el infierno, que corresponde específicamente a las escenas ocurridas en la famosa sala de juntas.

“Hoy tenemos un capítulo muy muy especial que yo recuerdo como el infierno. Así como lo oyen; el infierno”, comienza a decir Abello en el video.

“Grabar en la sala de juntas de Ecomoda, en el estudio, era el infierno y les voy a contar por qué…” luego describe que en aras de buscar verosimilitud en la historia el creador quiso que los términos financieros y en general toda la situación económica del famoso plan de negocios que se describía fueron verdaderos. “Fernando Gaitán quiso que hubiera una realidad de lo que se estaba hablando en el aspecto financiero, de la moda, porque era importante para los espectadores, sobre todo para los espectadores que saben, saber que lo que estaba pasando era verdad”.

Luego indicó que para la época era muy joven y de negocios no sabía en realidad mucho. “Yo tenía en ese momento 29 años, solo había estudiado actuación, literatura, comunicación dirección, artes y no tenía idea, como hoy si la tengo, de qué son las finanzas, de cómo funciona la economía y la administración, así que estaba hablando en chino y me lo tenía que aprender y lo tenía que decir exactamente como estaba en el libreto para poder lograr esa verosimilitud… cosa que, si yo me equivocaba, o me pasaba o decía la palabra como no era, todo iba a ser terrible… Entonces rodábamos 14 o 15 horas y llegábamos a casa en la noche muy tarde a aprender parlamentos complejísimos”.

El actor luego reveló que en esas escenas iba al principio María Beatriz, interpretado por Pilar Uribe, personaje que tenía un ritmo muy distinto al de los otros personajes y cuando entraba en realidad lo desconcentraba, igualmente Hugo Lombardi que se conectaba y enloquecía con ella. “Tanto Ana María, como Luis Mesa, como yo tenía panelas de parlamento” y admite que las escenas se repetían una y otra vez porque se equivocaban grabando dichas partes.

Adicionalmente, Mario Ribero, el director, les marcaba las emociones que iban con cada escena. Todo ello complicaba el trabajo de grabación y por eso él denominó el infierno a esas arduas jornadas. “Era muy complejo porque no teníamos semanas para aprenderlo, era la noche anterior”, contó refiriéndose al poco tiempo para estudiar los guiones. “La sala de juntas no lo olviden, la llamábamos el infierno y ahí nos encontrábamos con el diablo de la letra”, finalizó su narración el actor.