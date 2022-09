Video | Sebastián Yatra se disfrazó para pasar desapercibido, pero no lo logró

Sebastián Yatra es uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento en el exterior. Cómo mirarte, Tacones rojos, Cristina, Vuelve el corazón, Melancólicos anónimos y No hay nadie más, han sido algunos de los grandes éxitos musicales del cantante paisa a sus 27 años. El cantautor ha hecho varias colaboraciones con renombrados artistas como Camilo, Carlos Vives, Pablo Alborán, Mau & Ricky, John Legend y Tini. El antioqueño ha participado también en varios proyectos audiovisuales, como La Voz España y Érase una vez… pero ya no.

Hace unos meses, Sebastián Yatra anunció el inicio a Dharma Tour, su nueva gira de conciertos. El cantante antioqueño ha encantado a su público que no se cansa de corear sus canciones.15 países y 80 fechas dan prueba de su éxito. En la actualidad, Yatra se encuentra en España, donde tiene previstas 19 presentaciones.

Hace unas horas, el intérprete de Tacones rojos, compartió, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que reúne cerca 30 millones de seguidores, un video que sorprendió a varios de los cibernautas. Allí, Yatra aparece utilizando peluca y gafas, pues quiere pasar desapercibido entre los transeúntes de Madrid.

No obstante, los planes del cantante no resultaron como los planeó, pues pese a los elementos de distracción que utilizó, fueron varios los madrileños que lo identificaron rápidamente y le pidieron una que otra fotografía.

“No, Yatra es Yatra… Así traten de disfrazarlo, ese papacito no pasa desapercibido, saludos desde Manizales”, “Qué gracioso te ves con la peluca Sebastián, por favor no te dejes crecer el cabello” y “Estuvo buena la idea… lástima que no te funciono”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video del cantante.