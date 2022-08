“Es un león”: Modelo argentina contó cómo es Sebastián Yatra en la intimidad

Sebastián Yatra fue novio de la también cantante Tini Stoessel, pero recién comenzó la pandemia, los artistas confirmaron, a través de sus redes sociales, que habían decidido ponerle punto final a su historia de amor.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: Sebastián Yatra, Maluma y otros famosos que han sido jurados

Mika Ishii, de 26 años, reveló detalles del encuentro íntimo que tuvo con Sebastián Yatra, en su fugaz romance. Te contamos quién es ella. Foto: Instagram - Instagram

Desde ese momento, se ha hablado mucho de sus vidas sentimentales. Actualmente, Tini se volvió a dar una nueva oportunidad y ahora sale con el futbolista Rodrigo de Paul. Por su parte, Yatra, aparentemente fue flechado por la modelo Mika Ishii.

Vea también: VIDEO: ella es la mujer que no quiso irse una noche con James Rodríguez

Sebastián Yatra y su sonada salida con Mika Ishii

Mika Ishii es hija de Mario Ishii, un político argentino que se desempeña como intendente de José C. Paz, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Tiene 26 años, es modelo, trabaja en Milán y, al parecer, está estudiando Nutrición.

La modelo se convirtió en tendencia luego de hablar del primero y único encuentro que tuvo, supuestamente, con Sebastián Yatra, en un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al parecer, hace dos semanas. “Se le acercaron un montón, pero me eligió a mí. A mí me cayó bárbaro para charlas. Me gustó”, afirmó en Radio Digital XLFM.

En entrevista con Ulises Jaitt, la despampanante modelo reveló algunos detalles íntimos de su experiencia estando con el intérprete de Tacones rojos. “Es una persona dulce y súper caballero”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo es Sebastián Yatra en la intimidad? Esto dijo Mika Ishii

El locutor puso entre la espada y la pared a la modelo, al preguntarle detalles mucho más privados, pues lo que parecía ser solamente una conversación cándida, terminó en un encuentro sexual. “En la intimidad, ¿Cómo es? ¿El tigre Yatra o el pichoncito Yatra?”. Sin más remedio, respondió: “fue un león”. También aseguró: que “besa muy bien”.

Te puede interesar: Karol G reveló por qué cambió a rojo el color de su cabello

El mismo periodista la interrogó sobre la opinión de su padre al enterarse de su fugaz romance con el cantante. “Mi papá no tiene idea quién es Yatra; le expliqué quién era”, afirmó.