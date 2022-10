Video: Shakira guardó su corazón en su nueva canción ‘Monotonía’ con Ozuna

La nueva canción de Shakira y Ozuna promete ser todo un éxito a nivel mundial. Desde hace varios días, la artista barranquillera venía publicando en sus redes sociales varios avances del tema que, aparentemente, estaría dedicado a su expareja Gerard Piqué, con quien anunció su separación hace unos meses.

“Me dejaste por tu narcisismo”, dice una parte de la canción más esperada de Shakira tras su separación con Piqué. Foto: Getty Images - Getty Images

Aunque al principio se desconocía la razón de la ruptura, al poco tiempo medios españoles aseguraron que había sido por infidelidad por parte del futbolista hacia la cantante con Clara Chía, una joven de 23 años. Recién se hizo pública la noticia, Shakira lanzó Te felicito en colaboración con Ozuna. Según muchos usuarios de internet, la canción tiene varios dardos hacia el jugador del Barcelona.

¿Cuál es la canción que Shakira le hizo a Piqué?

Después del éxito de Te felicito, Shakira lanzó anoche su más reciente canción Monotonía, también con Ozuna. La letra, al parecer, también iría dirigida a Piqué.

En las primeras imágenes del video, se observa un hombre que está vestido, casualmente, con las mismas prendas que llevaba puestas el futbolista en el video de Me enamoré, tema que también le dedicó Shakira cuando recién comenzó su romance. En el video, ese hombre le lanza un misil a la cantante para derribarla, mientras ella le canta: “te olvidaste lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía, nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo me dejaste por tu narcisismo”.

El video musical cuenta la historia de una mujer que aparece haciendo compras, cuando de repente, se encuentra con ese misterioso hombre. Al dispararle el misil a Shakira, se le sale el corazón y eso hace que ella tenga que recogerlo del piso mientras trata de guardarlo en un lugar seguro.

De acuerdo con lo que han dicho los internautas, se refiere a Piqué, pues fue quien dejó el corazón de la barranquillera por el piso luego de su supuesta infidelidad. Con menos de 24 horas de lanzada, el video ya tiene más de 8 millones de visualizaciones en YouTube.

Los comentarios no se han hecho esperar: “todo el amor y el respeto para ti”, “estoy llorando con ella”, “Shakira siempre fuiste mucho para Piqué”, “ella no está luchando, por un desamor, se está enfrentando al desapego, que es la ley de la vida, después del desapego viene la iluminación, para el que quiera”.

Letra de ‘Monotonía de Shakira y Ozuna’

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba’ ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na’

Te lo digo con sinceridad

To’ está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repitas otra vez, que esa ya la vi

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey