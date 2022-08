VIDEO: Shakira no fue la única engañada, amigo de Piqué era el novio de Clara Chía

Desde que se conoció la identidad de la nueva pareja de Piqué, el mundo del espectáculo ha estado a la expectativa por todos los detalles relacionado con la infidelidad del futbolista del Barcelona hacia Shakira.

El periodista Jordi Martín, reveló nuevos detalles de la relación de Piqué, expareja de Shakira, con Clara Chía. Foto: Instagram - Instagram

Al parecer, la cantante y el jugador habían firmado un acuerdo que decía que ninguno de los dos podía aparecer públicamente con una nueva pareja hasta después de un año de haber hecho pública la separación. Sin embargo, Gerard rompió el pacto, pues ya luce muy enamorado de Clara Chía, la mujer que es 22 años menor que la barranquillera.

Clara Chía era la novia de un amigo de Piqué

En la más reciente emisión del programa El gordo y la flaca, el reconocido periodista español, Jordin Martín, reveló nuevos detalles sobre la relación del futbolista con la estudiante de Relaciones Públicas.

De acuerdo con lo que dijo, Shakira no fue la única engañada, pues Clara era novia de un amigo del español. “Shakira no ha sido la única persona engañada. Les pongo el antecedente: Gerard Piqué hace una cena para todos los trabajadores de la empresa Kosmos, uno de sus mejores amigos acude acompañado de su novia que era Clara Chía. Gerard le levanta la novia a su amigo. Clara y Piqué se empiezan a conocer y se enamoran”, aseguró Martín. Aunque no especificó de qué amigo se trata, sí dejó en claro que, efectivamente, todo se trató de una infidelidad.

Parte de la noticia en el @ElGordoyLaFlaca sobre Piqué y su infidelidad #parte5 pic.twitter.com/IK2X3AUUZ6 — Mac&Jorge FANS USA (Clau) 🇺🇸 🇨🇺 (@SquadMacJorgeUS) August 30, 2022

¿Clara Chía vive con Piqué y está embarazada?

En los últimos días, a raíz de las primeras fotografías que fueron divulgadas donde aparecía la nueva pareja, se comenzó a especular que la joven estaría embarazada del ex de la intérprete de Ojos así, pues se le venía una aparente barriguita.

Sobre eso, el periodista confirmó que no es cierto, y que, por ahora, no se convertirán en padres. “El entorno de Clara me asegura que no está embarazada y que incluso ella está muy molesta con las fotografías y con los comentarios que se han hecho alrededor del mundo”, afirmó.

Entretanto, también aseguró que ya están viviendo juntos en la residencia del jugador. “Todo este escándalo mediático, no tiene bien a la jovencita quien, aparentemente, está viviendo en casa de Piqué, donde está prácticamente refugiada, sin salir mucho a la calle…He podido fotografiar al padre de Clara Chía acudiendo al domicilio de Gerard Piqué, vestido del Barcelona y llevándole comida a su hija porque ella no sale, está recluida en esa casa… La chica no debe saber cocinar”, afirmó el paparazzi.

Parte de la noticia en el @ElGordoyLaFlaca sobre Piqué y su infidelidad #parte4 pic.twitter.com/KnaDUZx18n — Mac&Jorge FANS USA (Clau) 🇺🇸 🇨🇺 (@SquadMacJorgeUS) August 30, 2022

¿Cuánto tiempo llevan juntos Clara Chía y Piqué?

Reporteros de El programa del verano, revelaron que, al parecer, la pareja sostiene una relación sentimental desde hace un año aproximadamente y que, Milan y Sasha, los hijos del futbolista con la cantante, ya la conocen.