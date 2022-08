¿Por qué Valkyria, del ‘Desafío The Box’, no se integra con sus excompañeros?

La última temporada del Desafío The Box generó miles de comentarios sobre la participación de algunos de los deportistas más destacados. Incluso, aunque ya terminó hace más de un mes, los fanáticos del reality no le han perdido pista a algunos de ellos, entre ellos, Tarzán, Valkyria, Ceta y Criollo.

Al terminar la competencia, los exparticipantes se han mostrado muy activos en sus redes sociales, donde han revelado algunos detalles de su participación y convivencia en la Ciudad de las Cajas.

“Me saca de casillas”, Valkyria, ganadora del Desafío The Box, reveló la verdadera razón por la que no ha asistido a varios eventos a los que la han invitados otros deportistas del reality. Foto: Instagram

Valkyria reveló la razón por la que no comparte con sus excompañeros del ‘Desafío The Box’

Recientemente, Andrea Olaya, como es su verdadero nombre, realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para conversar un rato con los más de 242 mil seguidores que tiene en Instagram.

Sus fanáticos no desaprovecharon el momento para cuestionarla sobre el reality. “¿Por qué nunca te integras con los demás participantes?”, fue la pregunta que le hicieron a la huilense, quien respondió de manera contundente. “Yo si me integro con ellos, ha habido muchos eventos en los que ya había estado comprometida y cuando uno da su palabra, da su palabra, siempre llegan las invitaciones justo cuando ya me he comprometido en otras cosas y en esas fechas”, explicó.

¿Valkyria y Tarzán no se la llevaban bien?

Otra de las preguntas que le hicieron a la deportista tuvo que ver con Tarzán, quien no llegó a la final, pero sí fue uno de los participantes más comentados. “¿Es verdad que quedaste aturdida con Tarzán porque te sacó de Alpha y por eso es el odio a los costeños?”, escribió el usuario.

Valkyria fue muy clara al afirmar que los dos se llevan muy bien, contrario a lo que mucha gente estaba pensando. Bastante molesta, les pidió a sus seguidores que dejaran de inventar cosas que no son ciertas. “Yo en ningún momento me he expresado con malas palabras hacía ninguna persona, ninguna región, así que insinuar esto y qué odio a una región es absurdo, de verdad y claramente me saca de casillas porque he sido muy honesta con ustedes… Con Tarzán no hay ningún problema… no inventen cosas”, aseguró.

De igual manera, habló de Ceta, su otro compañero, quien al igual que ella, también se coronó como ganador del equipo de los hombres. “Ceta es de las mejores personas que conocí en el Desafío, que me regaló la experiencia del Desafío, yo lo conocieron, muy amigo mío y le tengo mucho aprecio y sé que él también me tiene mucho aprecio, aunque no lo diga”, comentó.