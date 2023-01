Video: Shakira presentó el ‘challenge’ oficial de su canción dedicada a Piqué

Después de haber lanzado su canción, justamente hace ocho días, y que ya fue todo un éxito a nivel mundial, Shakira sigue convirtiéndose en tendencia en las diferentes redes sociales y plataformas digitales.

Claramente fue alguien de su familia quien aconsejó a la colombiana Shakira de colaborar con Bizarrap y estrenar la ‘tiradera’ a Gerard Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram

Sin duda, ese nuevo tema de la barranquillera ha sido uno de los exitosos de la década, pues ha batido récords en YouTube y en Spotify, entre otras plataformas.

Estos son los pasos del ‘challenge’ de la nueva canción de Shakira

Además de la polémica que se ha generado por la canción, Shakira sigue dando de qué hablar. A juzgar por lo que ha publicado en sus redes donde se observa celebrando con sus amigos lo bien que le está yendo con su más reciente canción, la artista está más feliz que nunca, contrario a lo que muchos creían que pasaría luego de su separación con Piqué, padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

El futbolista español también le ha enviado algunas indirectas después de haber escuchado el tema. Ahora, nuevamente la colombiana contesta con algo que muchos estaban esperando, una coreografía o conocido en redes sociales como un challenge oficial.

A través de sus redes sociales, la intérprete de temas como Te felicito, Monotonía, entre otras, enseñó, uno a uno, los pasos exclusivos que creó para que bailen sus seguidores. Más de uno ha quedado sorprendido y, por supuesto, ya ha han hecho sus versiones.

La estrofa que Shakira escogió para ese reto, es la siguiente:

“Esto es pa’ que te mortifique

Mastique y trague, trague y mastique

Yo contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliquеs

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique”

Esta última frase es la que más polémica ha generado. Incluso, se dice que por esa parte, Clara Chía se habría dado cuenta que Gerard le pidió, aparentemente, una segunda oportunidad a la barranquillera. Se rumora que la pareja no estaría pasando por su mejor momento.

Son aproximadamente 10 pasos pats completar el challenge. La artista aparece con tres mujeres más que hacen parte de un grupo de danza llamado Bella Dose. “Amando tus creaciones! Encontré este de @belladose ¡y tenía que probarlo!@bizarrap”, escribió en la descripción del post que ya cuenta con casi 3 millones de likes y millones de comentarios. “Eres increíblemente hermosa”, “Factura mujer por todos los que nos humillan y nos dejan en la calle”, “a darle duro al trend”, “claramente es una dura”, “nos empoderaste a todas las que nos rompieron el corazón nos diste una voz”, “vive mi amor es tu momento agarra esa solteria y sacale el jugo”.