No fue Clara Chía. Ella es la mujer que estaba con Piqué en la casa de Shakira

La historia de amor de Shakira y Piqué parece no tener punto final. Desde que se hizo pública su separación, en redes sociales y en los medios de comunicación nacionales e internacionales, no se ha dejado de hablar sobre sus vidas. Cada día surgen nuevos detalles que han dejado al descubierto lo que, al parecer, habría pasado realmente entre ellos.

¿Qué pasó con Shakira y Piqué?

Han pasado siete meses desde que se hizo oficial la separación. Durante los últimos días, la expareja fue tendencia por la nueva canción de la barranquillera con Bizarrap, en la que le lanzó fuertes “pullas” al padre de sus hijos, quien resultó respondiéndole algunas indirectas, generando toda una polémica en redes sociales.

Desde que se comenzó a rumorar que la cantante y el futbolista ya no estaban juntos, se dijo que, posiblemente, había sido por infidelidad del español. Después, salió a la luz que su nueva novia era Clara Chía.

A los pocos días, se hizo viral un video donde el exjugador del Barcelona estaba haciendo una transmisión en vivo en su casa. Lo que llamó la atención fue que, de repente, apareció detrás suyo una misteriosa mujer, caminando tranquilamente por el interior de la residencia. Eso causó la indignación de miles de internautas quienes no le “perdonaron” a Piqué, haber aprovechado que la barranquillera no estaba en ese momento para entrar a su casa a otra mujer.

¿Quién era la mujer que sale en el video de la casa de Shakira?

En un inicio, se dijo que se trataba de Clara Chía. Sin embargo, este fin de semana salió una nueva versión. Ante tantas críticas que surgieron, una amiga del deportista salió en su defensa.

Anna Tormo Mampel, afirmó que no era Clara Chía la mujer que tranquilamente aparece en el video, sino que, en realidad, era ella. “BASTA YA. Dejad de hacer el ridículo y demostrad un mínimo de profesionalidad. Desde medios a personas con muchos seguidores que no han dejado de hablar del tema. Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo”, aseguró por medio de su cuenta de Twitter.

Ese comentario surgió debido a los fuertes señalamientos que le hicieron al deportista, tratándolo de “infiel”. “Es que no hay que tener ni dos dedos de frente para saber que llevar a la amante a la casa de la esposa mientras no está no es buena idea. Ojo este stream con @IbaiLlanos que salió en 2021 donde sale Clara atrás jaja”, escribió una usuaria de internet.

Ella es Anna Tormo Mampel, amiga de Piqué

Anna Tormo no solo es amiga de Piqué, sino que también trabaja con él. Se ha desempeñado como su asistente y aseguró que, el día de esa transmisión, ella fue hasta la casa donde el jugador vivía con Shakira, para ayudarle en toda la parte técnica. “Es absolutamente ridículo que tenga que estar dando explicaciones de esto, pero viendo el nivel... Ese día era el primer stream que Gerard hacía desde su casa y fui a ayudarle con todo el tema técnico de Twitch, ya que trabajo con él desde hace años”, agregó en Twitter.

De igual manera, culpó a la prensa de haber generado tanta polémica al respecto. “Y a los que dicen que en el vídeo dice ‘Clara’ (porque así lo subtituló un programa basura) os cuento: a eso se le llama MANIPULACIÓN, como el 99% de las cosas que os cuentan”.