Video: ‘Tito el Bambino’ enfureció y le lanzó camiseta en la cara a un fan

En las últimas horas, se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales un video donde aparece el cantante ‘Tito el Bambino’ realizando un concierto, al parecer, en Ecuador.

¿Qué pasó con ‘Tito el bambino’?

Aunque todo transcurría con normalidad y los espectadores disfrutaban de un gran show, de un momento a otro, el artista se mostró bastante molesto con un fanático.

El cantante estaba interpretando el tema Flow natural cuando llevó toda su atención hacia una persona del público, a quien le insistía con sus gestos que no hiciera algo, aunque al principio no se entendía a qué se refería. Enseguida, evidentemente molesto, paró por unos segundos la canción y, en seguida, tomó una camiseta que intentaba lanzarle una persona del público y se lanzó en su cara. Luego, continuó con su canción.

Los comentarios no se han hecho esperar. “Le querían obligar a ponerse una camiseta de un partido político y el desde el principio dijo que no. Deben respetar su decisión”, “todos hablan de lo que hizo, pero nadie se cuestiona el por qué”, “ya se está volviendo costumbre que los artistas se pasan de groseros”, “se creen lo más grande del mundo, pero lo que no saben es que lo mejor del ser humano es la sencillez y la humildad”, “muy grosero”, escribieron los cibernautas. Por ahora, el cantante no se ha manifestado al respecto.

¿Qué fue de la vida de ‘Tito el Bambino’?

Su nombre de pila es Efraín David Fines Nevares, pero es conocido en el mundo artístico como ‘Tito el Bambino’. Además de cantante, también se ha destacado como empresario y compositor de reguetón y música latinoamericana. El artista, quien ha sido considerado uno de los máximos exponentes de la música urbana en Latinoamérica.

Cuando comenzó su carrera, hizo parte del dúo ‘Héctor y Tito’, logrando un reconocimiento en varios países del mundo, pero, a finales del 2004, el puertorriqueño decide hacer su carrera como solista, ocupando los primeros lugares en los rankings de la música.

Ha hecho importantes colaboraciones con otros grandes del reguetón como Daddy Yankee, Don Omar, Zion & Lennox, Jowell & Randy, Arcángel, Eddie Dee, Alexis & Fido, RKM & Ken-Y, Ivy Queen y Wisin & Yandel.

El artista se ha hecho famoso por canciones como Baila morena, Siente el boom, Mi cama huele a ti, Flow natural, El amor, entre otras.